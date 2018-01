Sipilä: Hallitus seuraa nöyrästi, miten aktiivimalli toimii – "Julkista keskustelua on leimannut pelottelu"

Kyllä tuo on ihmisten pelottelua ja kiusaamista ennenkaikkea. Mitä varten on työttömät otettu syyniin niin voimakkaasti, onko myös pakolaisille sama huiluutus. Miettikää vähän, suurin osa on sairaita pitkäaikaistyöttömistä, elämä on vienyt monet pois yhteiskunnan keskiviivoilta, heitä ei saada takaisin kuin pitkäaikaisen terveydenhoidon kautta, jos sittenkään erittäin suurta osaa. Ajatteko nuo ihmiset tuhoon noilla kovilla otteilla. Ihmisiä hekin ovat, vaikkeivat olekaan saaneet hopealusikkaa syntyissään. Meillä on nyt niin kapitalistinen hallitus kuin vaan olla voi.