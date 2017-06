Sipilä: Halla-aho on kaukana keskustan arvomaailmasta, ministerinpaikkoihin luultavasti muutoksia

Mitä tuo keskustan arvomaailma sisältää? Jos noista maailmoista haluaa Suomen politiikassa keskustella ihan oikeasti, ne tulisi alkuun täsmentää. Keskustaa on yleisesti pidetty Euroopan tyhmimpänä puoleena. Noita Mussolinia kannattavia talonpoikien marsseja on vain Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Ne ovat kaikki tyhmiä ja ahneita. Suomen puoluetta pidetään näissä suhteissa ykkösenä. Se todella elää sekä maan että veronmaksajien kustannuksella.

Tai toisin sanoin: miten monta maahanmuuttajaa nyt elää tuossa Kepun pomon huvilassa? Sehän avattiin heille julkisesti. MIten monta maahanmuuttajaa, joiden paperit eivät ole ihan kunnossa, on maataloussektorin halpatöissä. Ne kun heille ovat yleensä avoinna kaikkialla. Ja jos kunnon palkkaa haluaa, niin ulos vain maasta. Se etu jutussa on, että omia kansalaisia voi häätää hiukan entistä vähemmän maasta ulos. Mitä muita arvoja Kepulla on?