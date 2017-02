Sipilä esittää kansanedustajille ja ministereille lainvalmistelukurssia

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan hallitus ei ole ohittanut lainvalmistelussa oikeuskansleria. Hän viittasi myös oikeuskansleri Jaakko Jonkan puheeseen eduskunnassa viime viikolla, kun Jonkka arvioi erilaisten puutteiden ja korjausehdotusten pysyneen ennallaan koko hänen uransa ajan.

Sipilä antoi eduskunnalle pääministerin ilmoituksen hallituksen lainvalmistelusta. Hän esitti pohdittavaksi, että vaalikausien alkupuolella kansanedustajat ja ministerit kävisivät heille räätälöidyn lainvalmistelun kurssin.

- Laadukkaan lainsäädännön varmistaminen edellyttää meiltä, hallitukselta ja eduskunnalta, toimimista yhdessä, Sipilä sanoi.

Sipilä puolusti myös hallitustaan, jota on syytetty esitysten ja erilaisten suunnitelmien perumisesta. Hänen mukaansa hallitus on antanut toistaiseksi yli 400 esitystä.

- Niistä kolme on peruutettu ja eduskunnan vastauksia niihin on tähän mennessä hyväksytty noin 380. Peruutettuja on siis vähemmän kuin viime vaalikaudella tässä vaiheessa, Sipilä sanoi.

Lainvalmistelu nousi keskusteluun ennen joulua, kun Jonkka kritisoi hallitusta Helsingin Sanomien haastattelussa. Silloin Jonkka arvioi, että Sipilän hallitus on antanut eduskunnalle poikkeuksellisen paljon perustuslaillisia ongelmia sisältäviä lakiesityksiä.

SDP haluaisi oikeusministerin

Suurin oppositiopuolue SDP vaati täysipäiväisen oikeusministerin nimittämistä. Tällä hetkellä Jari Lindström (ps.) toimii työ- ja oikeusministerinä. SDP:n ryhmäpuheenvuoron pitänyt Ville Skinnari ei syyttänyt Lindströmiä lainvalmistelun ongelmista, vaan Sipilää ministerien määrän vähentämisestä.

Lisäksi Skinnari vaati lainvalmistelulle riittävää aikaa ja poliittisen ohjauksen rajoittamista.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt Tapani Tölli ehdotti komiteatyöskentelyn paluuta.

- Lainvalmistelussa olisi hyvä ottaa uudelleen käyttöön komiteatyöskentely yhteiskunnallisesti merkittävissä, laajakantoisissa ja yleensä yli vaalikauden ulottuvissa hakkeissa, Tölli sanoi.

Keskusta ja RKP esittävät komiteatyöhön palaamista lainvalmistelussa

Keskusta ja RKP ottaisivat lainvalmistelussa uudelleen käyttöön komiteatyöskentelyn yhteiskunnallisesti merkittävissä ja kauaskantoisissa hankkeissa. Komiteatyössä kuullaan laajasti eri asiantuntijoita ja viiteryhmiä.

Komiteatyö edellyttää puolueiden mielestä kussakin hankkeessa huolellista esiselvitystä. RKP:n mielestä tärkeää olisi, että esitysten tasa-arvoa koskevat, taloudelliset, kielelliset ja muut merkittävät vaikutukset arvioidaan kunnolla jo aikaisessa valmisteluvaiheessa.