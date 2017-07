Sipilä ei pidä realistisena, että uusi eduskunta peruisi sotea - ei olisi "kenenkään edun mukaista"

Hallitus aikoo antaa uuden esityksen sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapauslaista, kertoi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) keskiviikkoiltapäivänä Helsingissä.

Uuden esityksen laatiminen tulee viivästyttämään koko sote- ja maakuntauudistuksen voimaanastumista alkuperäisestä. Valtioneuvosto tiedotti keskiviikkona, että uudistukset on määrä saada astumaan voimaan 1.1.2020 eli vuotta aiempaa myöhemmin.

Sipilä kertoi, että eduskunta aikoo kevätistuntokaudeksi 2018 saada käsiteltäväkseen sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuudessaan, ja kevätkauden päätteeksi uudistus on määrä saada hyväksyttyä. Tällöin maakuntavaalit voidaan Sipilän mukaan pitää aikaisintaan syksyllä 2018. Nyt alustavasti ne on tarkoitus pitää lokakuussa.

- Sote- ja maakuntauudistus on hallituksen ylivoimaisesti suurin uudistus, ja se on kestävyysvajetarkastelussa myös tärkein yksittäinen toimi. Se on myös kai itsenäisyyden ajan historian suurin yksittäinen uudistus, mitä ollaan tekemässä. Sen vuoksi myös vaikeudet ovat sen mukaisia, Sipilä totesi nopeasti järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.



"Monissa maakunnissa toimitaan jo"



Hallitus on Sipilän mukaan kuitenkin sitoutunut siihen, että uudistus tullaan viemään maaliin. Keskiviikkona ilmoitettu viivästetty aikataulu tarkoittaa silti sitä, että sote-uudistus astuu voimaan seuraavan eduskunnan aikana. Eduskuntavaalit nimittäin pidetään keväällä 2019.

Sipilä ei kuitenkaan ole huolissaan siitä, että vuoden 2019 vaalien pohjalta perustettu uusi hallitus yrittäisi kaataa hänen hallituksensa laatiman sote-uudistuksen, jos se saadaan eduskunnassa läpi.

- Kyllä se aika erikoista olisi. Monet pilotit ja kokeilut ovat jo liikkeellä. Monissa maakunnissa, kuten Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa, toimitaan jo. Maakuntavaltuustot on [tuolloin] jo valittu, ja valtuustot ovat vaaleihin mennessä tehneet jo monia päätöksiä, Sipilä vastasi Lännen Median kysymykseen.

- En usko, että se olisi realistista ja kenenkään edun mukaista pysäyttää siinä vaiheessa, hän jatkoi.

Nyt valmistelussa oleva uudistus etenisi Sipilän mukaan niin, että maakuntavaltuustot alkaisivat kokoontua vuoden 2019 tammikuussa ja valmistautua vuoden päästä alkavaan maakuntahallintoon.

Hänen mielestään parlamentaariselle valmistelulle ei kuitenkaan enää nykyisessä eduskunnassa ole aikaa, koska sote-uudistusta on valmisteltu jo vuosien ajan.



Valinnanvapaus kokonaisuus menee uusiksi

Sote-uudistuksen korjaussarja lähti viime viikolla liikkeelle perustuslakivaliokunnan lausunnosta. Valiokunta ilmoitti, että valinnanvapauslaissa mainittu julkisten sote-palveluiden pakkoyhtiöittäminen on ristiriidassa perustuslain kanssa.

Aluksi Sipilä oli uskonut, että hallitus selviäisi perustuslakivaliokunnan esittämistä muutostarpeista antamalla eduskunnalle täydentävän esityksen, mutta hallitus päätyi lopulta laatimaan kokonaan uuteen esityksen tarvittavine lausuntokierroksineen kaikkineen.

- Käytännössä seitsemän kuukautta tästä eteenpäin tuota valinnanvapauden kokonaisuutta valmistellaan uusiksi, hän totesi.

Maakuntavaalit tulevat siis siirtymään pois presidentinvaalien yhteydestä. Sipilän mukaan niitä ei kuitenkaan tulla siirtämään kevään 2019 eduskuntavaalien yhteyteen, koska vaalit tulisivat sote- ja maakuntauudistuksen käytännön toteutuksen vuoksi liian myöhään.