Sipilä: B-suunnitelma on vaalit, jos sote ei toteudu

Sote on osa sitä rahansiirtoa köyhiltä rikkaille mitä on tehty 90-luvun lamasta lähtien. Miljardien siirretään yksityisille lääkäriasemille lähinnä Mehiläinen ja Terveystalo ja sillä ei ole mitään tekmistä sen kanssa mitä tavallinen kansa saa terveyspalveluina. Ne varmasti tulee olemaan entistä huonommat ja niillä vain kurjistetaan heikossa asemassa olevien ihmisten elämää. Sote palveluihin kun olisi liitetty Etunasia velvoite vanhuksille ja vakavasti sairaille niin ihmiset käsittäisi mistä on kysymys. Iso porukka valkotakkisia seisoo yksinäisen vanhuksen sairaalasängyn vieressä ja kertoo, että sinulla´on sellainen tilanne, ettö on parempi tehdä Etunaisia ja kun vanhus suostuu siihen niin hän on silloin "vapaaehtoisesti" suostunut siihen, että hänelle annetaan joku myrkkyruiske.