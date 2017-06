Eli tämä on nykyistä politiikkaa ,arvopohjia,mailmoja syleileviä kannanottoja ,ulkomaan matkoja ,Rysselin pilipalipalavereja...,mutta kun pitäisi toimia oman kansalaisen hyväksi ,tehtävä on mahdoton ,esim. niin yksinkertainen asia kuin ihmisen pitäisi päästä lääkäriin ,tehtävä on mahdoton nykyisille päättäjille.

Hienoa ,että Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi pantiin hallitus palasiksi , siinä tämän päivän parasta osaamista.