Siperian pakkaset jatkuvat lähes koko Euroopassa

Siperian hyinen sää vaivaa yhä lähes koko Eurooppaa. Ennusteiden mukaan julmat pakkaset eivät helpota tänäänkään.

Muun muassa Saksassa lämpötila on laskenut paikoin alle 20 miinusasteen ja normaalisti lämpimällä Ranskan etelärannikollakin reippaasti alle nollan. Lunta on satanut esimerkiksi Espanjassa sekä Välimerellä Korsikan ja Caprin saarilla.Glattalpissa Sveitsin Alpeilla pakkaslukema oli -36.

Useat kaupungit eri puolilla Eurooppaa ovat avanneet pakkassuojia kodittomille. Esimerkiksi Ettenbeekissä, Verviersissä ja Charleroissa Belgiassa poliisia on käsketty ottamaan kodittomat talteen, jotta he eivät paleltuisi.

Sää on ollut kelvoton myös Ruotsissa, jossa poliisi on muun muassa joutunut sulkemaan moottoritien lumisateen vuoksi. Pahinta myräkkä on ollut maan eteläosissa.

Viime päivien paukkupakkasten vuoksi jo yli 40 ihmistä on kuollut eri puolilla maanosaa. Valtaosa heistä oli kodittomia ja lähes puolet puolalaisia.

Armottomat sääolosuhteet myös sotkivat liikennettä maalla, merellä ja ilmassa ympäri Eurooppaa. Pakkasten vuoksi esimerkiksi kouluja on jouduttu sulkemaan niin Britanniassa kuin ympäri Balkania.

Kuhmossa pakkasta 31,9 astetta

Etelä- ja Keski-Suomessa aurinko pääsee päivän mittaan lämmittämään siinä määrin, että sää lämpenee tuntuvasti, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Pakkasen purevuutta tiistaina lisännyt koillistuuli on vähitellen laantunut, joskin aivan etelärannikon tuntumassa tuulen vaikutus tuntuu vielä tänään.

Vuorokauden vaihtumisen jälkeen kylmin lämpötila on mitattu Kuhmossa, missä mittareiden elohopea putosi 31,9 pakkasasteeseen. Alkaneen vuoden pakkasennätykseen jäi vielä matkaa, sillä Utsjoella mitattiin helmikuun alkupäivinä 37,1 pakkasastetta.

Tänään Lapin pohjoisin osa on kuitenkin koko Suomen lämpimin paikka, kertoo päivystävä meteorologi Helena Laakso STT:lle. Siellä saatetaan olla nollakelissä.

Korkeapaine pitää Laakson mukaan Suomen pääosin hyisenä vielä torstaina ja perjantainakin. Öisin lämpötila saattaa laskea 20-25 pakkasasteeseen, paikoin jopa miinus 30:een.

Viikonloppuna on Suomeen saapumassa Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan matalapaine lounaan suunnalta. Sen odotetaan lopettavan kovat pakkaset ainakin tällä erää. Viikonlopuksi saattaa olla luvassa lumisateita.