Sinisten ministeriryhmä: Suomen pitäisi luopua kesäaikaan siirtymisestä

Talviaika on nimenomaan se oikea, normaaliaika. Siinä pitäisi pysyä ympäri vuoden.

Kesäaika on jälleen hyvä esimerkki siitä, kuinka vaikeaa, melkeinpä mahdotonta byrokraattisessa yhteiskunnassa on muuttaa iät ja ajat sitten tehtyjä huonoja päätöksiä!