Sinisten Matti Torvinen: ay-liike ja vasemmistopuolueet masinoivat työttömien sähköpostitulvan

Suosittelen siirtymistä mahdollisimman pitkälle luontaistalouteen. Itellä sattuu olemaan maata pieni pläntti, jossa viljelen potut, porkkanat, sipulit ja muut vihreät herkut. Onkimalla saa ilman maksullisia lupia kalastaa. Marjastaminen ja sienestäminen voi päätyä uuteen nousukauteen. Samoin itse leivotut leivät. Täällä maalla kun ei ole likikään leipäjonoja. Mutta omat kanat munii tarvittavan proteiinin.

Tämä hyvinvointimaa alkaa muistuttaa 1900-luvun alun kansallismaisemaa. Ehkä lähivuosina Karjasillan ja Raksilan autotalleissa ammuu lehmä tai rikkaimmilla kaksikin! Tosi ökyrikkailta löytyy oma possu, josta saa jouluksi kahdehdittavasti aidon kinkun. Oulun puistot ja viheralueet päätyvät hyötykäyttöön viljelypalstoina. Tämä maa kun täyttyy työttömillä, joilta viedään vähästä muka vähän (ne kympit meillä tarkoittaa puolen viikon ruokalaskua) niin venyttää se katajaisen kansan alkujuurilleen.

Mieti sitten vähän, mitä tapahtui 27.1.1918 alkaen. Minun kausityöttömyys päättyy huhtikuussa, mutta ehdin kyllä nauttia tästä kyykytyksestä ennen sitä. Yksinkertainen yhtälö on siinä, että työttömiä on liikaa suhteessa työpaikkoihin. Tämä ei vain mene hyväosaisten kykypuoleen jäsenille ja kannattajille kalloon, vaikka se on hämmentävän yksinkertaista matematiikkaa.

Tämä maa makaa todella surullisen kehnosti. Äänestäkää ihmiset seuraavissa vaaleissa!