Sinistä tulevaisuutta kannattaa HS-gallupissa 2,5 prosenttia - ryhmyri Simon Elo: "Hyvä alku"

Sinisen tulevaisuuden saama kannatus Helsingin Sanomien gallupissa on "hyvä alku", arvioi puoluetta perustavan Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Simon Elo.

Helsingin Sanomat julkaisi keskiviikkona tuoreen puolueiden kannatusgallupin, jonka mukaan Sinistä tulevaisuutta kannattaisi 2,5 prosenttia vastaajista.

- Tilanteessa, jossa olemme eduskuntaryhmänä toimineet kuukauden, ei ole puoluetta eikä puolueohjelmaa, ja olemme suurin piirtein samalla tasolla kannatuksessa kuin 50 vuotta toiminut kristillisdemokraatit, niin mielestäni se on hyvä alku, sanoo Elo Lännen Medialle.

Kristillisdemokraatteja kannatti kyselyssä 3,3 prosenttia kannatuksesta. Gallupin on laatinut Kantar TNS, ja vastaukset on kerätty 19.6.-14.7. Virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä.

Suurin kannatus on kyselyn mukaan kokoomuksella (21 prosenttia), mutta hallituspuolueiden yhteenlaskettu suosio on nykyvaalikaudella ennätyksellisen alhaalla 39,9 prosentissa.

Vihreiden kannatus on ennätyksellisen korkealla 15,5 prosentissa.

Sininen tulevaisuus tarvitsee 5 000 kannattajaa, jotta se voidaan rekisteröidä puolueeksi. Elon mukaan tällä hetkellä yhdistyksellä on kasassa vajaat parituhatta kannattajakorttia.

Elo kertoo tavoitteeksi, että Sininen tulevaisuus olisi perustettu eduskunnan syysistuntokauden alkuun mennessä. Syysistuntokausi jatkuu 5. syyskuuta.

- Eri puolella ovat aktiivit keränneet kortteja, osa matalalla profiililla, koska he ovat vielä virallisesti perussuomalaisten toiminnassa, kertoo Elo.

Lännen Median heinäkuussa (10.7.) perussuomalaisille tehdyn kyselyn mukaan 11 prosenttia vastaajista olisi siirtymässä Siniseen tulevaisuuteen. 10 prosenttia vastaajista vastasi harkitsevansa vielä kesän aikana, kuinka jatkaa ja minkä puolueen riveissä.

- Suurin siirtymä tulee tapahtumaan siinä vaiheessa, kun puolue on rekisteröity, Elo lisää.

Mitä tulee kannatuksen nostamiseen, niin Elo uskoo, että aikaa on vielä riittävästi vuoden 2019 eduskuntavaaleihin.

- Meillä on historiallisen hyvä pohja, eli 19 kansanedustajaa, viisi ministeriä, puhemies ja yksi europarlamentaarikkokin päälle.

Elo heittää vielä piikin Jussi Halla-ahon johtamille perussuomalaisille, jota kannatti HS-kyselyssä 6,3 prosenttia vastaajista.

- Kannatuksella ei taideta vielä pääministeripuolueeksi nousta, Elo kuittaa.

Toisaalta myös Uusi vaihtoehto saa opposition suunnalta kuittia Twitterissä.

- Uuden vaihtoehdon kannatus nyt 2,5 prosenttia. Voi näitä takiaispuolueita! kirjoittaa rkp:n kansanedustaja ja puolueen entinen puheenjohtaja Stefan Wallin.

