Siniset juhlivat vappua Oulussa – Puoluesihteeri Torvinen väittää: Puolue esti yleislakon

Siniset juhlivat vappua Oulussa. Samalla kuultiin juhlapuheita, joiden kovin väite oli se, että siniset esti yleislakon.

Väite liittyy hallituksen kehysriiheen, jossa oli esillä työmarkkinoiden uudistaminen ja yleissitovuudesta luopuminen. Sinisten mukaan tämä oli erityisesti kokoomuksen ajama asia.

Siniset toteavat, että työntekijäjärjestöt vastasivat heti, että jos yleissitovuus romutetaan, edessä on yleislakko.

– Sinisten ministeriryhmän kanta oli selkeä, nyt on vihellettävä peli poikki. Sotea ei saa vaarantaa. Erityisesti ministeri (Jari) Lindström huomioi todennäköisen yleislakon vaikutukset erittäin hyvään talouskehitykseen, sinisten puoluesihteeri, kansanedustaja Matti Torvinen sanoi Oulussa.





Oulussa ja Raahessa vappuna puhunut sinisten sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila korostaa että Suomen poikkeuksellisen myönteistä talouskehitystä ei saa heikentää vaan tiivistää asiallista työmarkkinoiden uudistustyötä.

Mattila huomauttaa, että puheet yleissitovuuden poistamisesta eivät kuulu hallitusohjelmaan.

– Vappu on työn juhla. Tämä hallitus, työministeri Jari Lindströmin johdolla on kyennyt luomaan 90 000 uutta työpaikkaa. Näitä työpaikkoja meidän on nyt juhlittava, Mattila sanoi.

Siniset vakuuttavat kuuntelevansa tarkalla korvalla kansalaisten antamaa palautetta Aktiivimallista. Ministerit Mattila ja Lindström ovat käynnistäneet selvitystyöt siitä kuinka paljon työttömien joukossa henkilöitä, joiden työkyky ei ole riittävä.

- Meidän on nyt analysoitava, tarkalla korvalla ja asiallisesti kansalaisten antama palaute aktiivimalllista. Jos aktiivimallissa on selkeitä ongelmia ja muutostarpeita, on niihin tehtävä muutos, Mattila sanoo.