Siniset haluaa trion koolle: Epäilevät kokoomuksen olevan kaatamassa hallitusta soten takia

Siniset epäilevät, että kokoomus yrittää saada hallituksen kriisiytymään tai jopa kaatumaan Kaj Turusen loikkauksella. Näin sanoi sinisten puheenjohtaja Sampo Terho sinisten eduskuntaryhmän hätäkokouksen jälkeen.

– On ilmeistä, että sote-uudistus on vaikeuksissa. Sen aikataulu ja osin sen sisältö on vaikeuksissa. Sisältö tunnetusti niiltä osin, mitä kokoomus on siihen vaatinut mukaan, Terho perusteli.

Jotta hallitusyhteistyötä voidaan jatkaa, Terho toivoo pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kutsuvan koolle hallituspuolueiden puheenjohtajatrion pikimmiten.

Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoi, ettei yhden edustajan henkilökohtainen ratkaisu muuten ryhmän tilanteeseen vaikuta kuin tuomalla kysymyksiä hallituksen sisäisestä tilanteesta ja poliittisesta tilanteesta.

– Siniset ovat sitoutuneet viemään läpi hallitusohjelmassa sovittuja uudistuksia. Olemme jo kerran pelastaneet hallituksen viime kesänä. Työ jatkuu eikä meille jää mustaa pekkaa käteen, Elo sanoi.