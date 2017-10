Sinisellä tulevaisuudella on valtuustoryhmä noin 30 kunnassa: "määrä tulee kasvamaan"

Perussuomalaisista kesällä eronnut sininen tulevaisuus on sen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elon mukaan saanut tähän mennessä valtuustoryhmän noin 30 kunnanvaltuustoon eri puolella maata.

Sininen valtuustoryhmä löytyy esimerkiksi Suomen kuudesta suurimmasta kaupungista. Yhteensä valtuutettuja on sinisten riveissä Elon mukaan noin 50.

Hiljattain liikehdintää perussuomalaisista sinisiin on tapahtunut esimerkiksi Oulussa, missä yksi varsinainen valtuutettu ja yksi varavaltuutettu erosivat perussuomalaisista ja perustivat uuden ryhmän viikko sitten.

- Tämä on tyyppiesimerkki sellaisesta liikehdinnästä, jota tulemme näkemään vielä lisää, Elo sanoo.

Maanantaina perussuomalaisten Uudenmaan piirin puheenjohtaja Pekka Sinisalo ilmoitti siirtyvänsä sinisiin. Elo arvioi, että sinisen puolueen synty tulee johtamaan vielä uusien valtuustoryhmien syntyyn.

- Tarkkoja lukuja en osaa arvioida, mutta määrä tulee kasvamaan puolueen perustamisen myötä. Kentältä on tullut sellaista viestiä, että on luontevaa siirtyä siinä vaiheessa, kun on puolue johon siirtyä.

Siniset luovuttivat kannattajakorttinsa sekä hakemuksen puolueen perustamisesta oikeusministeriöön tänään maanantaina.

- Kortteja on kertynyt riittävästi yli 5 000, mutta en ota kantaa tarkkaan määrään, Elo sanoo.

Puolueen perustamiseksi vaaditaan juuri 5 000 korttia. Rekisteröintiprosessiin uskotaan kuluvan yhdestä kahteen kuukautta.

Kannattajakorttikeräyksen tultua päätökseen alkaa tulevan puolueen ympärillä tapahtua. Sinisten verkkosivuille tulee mahdollisuus ilmoittaa sähköisesti halustaan liittyä uuteen puolueeseen.

- Varsinainen liittyminen tapahtuu sitten, kun puolue on rekisterissä, Elo sanoo.

Lisäksi puolue pyrkii saamaan pystyyn 12 piirijärjestöä. Tällä hetkellä niitä on kuusi, mutta loputkin ovat Elon mukaan jo perusteilla.