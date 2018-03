Sininen tulevaisuus vaatii muoviveroa jo budjettiriihessä – sosiaaliturvaan haussa uudistus käänteisellä tuloverolla

Muovituotteiden ostaminen voi tulla suomalaisille kalliimmaksi, jos hallituspuolue Sininen tulevaisuus saa tahtonsa läpi. Puolueen puheenjohtaja Sampo Terho kertoi lauantaina puoluevaltuuston kokouksessa, että siniset ajaa muoviveroa jo tulevassa budjettiriihessä.

– Muovivero ohjaisi kulutusta kohti kotimaisia, biopohjaisia ratkaisuja ja tukisi sitä kautta myös kotimaista biotaloutta. Tietoisuus muovin haitoista on levinnyt nopeasti ja tuki verolle tuntuu olevan laajaa niin kansalaisten kuin hallituskumppaniemme keskuudessa. Pyydän selvitettäväksi, voisiko joitakin tuotteita koskeva muovivero astua voimaan jo ensi vuoden alussa, Terho puhui.

Terho moitti samassa puheessaan hallituskumppaneita eli kokoomusta ja keskustaa siitä, että Suomi ei ajanut loppuun asti EU:n parlamentin paikkojen vähennystä Iso-Britannian eron myötä.

– EU:ssa ei kukaan tule koskaan palkitsemaan Suomea niistä loputtomista antautumisista, joita vanhat puolueet ovat yli 20 vuoden aikana tehneet. Luovuttaminen ei ole vaikuttamista, Terho manasi.

Sininen tulevaisuus hyväksyi Sampo Terhon johdolla lauantaina sosiaaliturva- ja vero-ohjelmat.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on aiemmin luonnehtinut sinisten tyytymättömyyttä meppikysymyksessä "kitinäksi".

Terho vakuuttaa omasta puolestaan, että välit hallituksen sisällä ovat kunnossa.

– Joskus on näkemyseroja. Hallitus on täysin toimintakykyinen. Meidän on saatava erityisesti sote-uudistus vietyä loppuun, hän kertoo.

Uusia ohjelmia

Sinisen tulevaisuuden puoluevaltuusto hyväksyi lauantaina puolueen sosiaaliturva- ja vero-ohjelmat. Pääpainona ohjelmissa on pieni- ja keskituloisten tukeminen.

Sosiaaliturvan osalta siniset yhdistäisi peruspäivärahan, työmarkkinatuen, asumistuen ja osittain toimeentulotuen yhdeksi perusturvaksi, joka maksettaisiin pienituloisille palkan päälle. Perusturvaa ei enää maksettaisi, jos tulojen kohoavat riittävästi. Mallia kutsutaan myös käänteiseksi tuloveroksi.

– Mallissamme työnteko kannattaa aina. Jos palkka putoaa, tuelle pääsee ketterästi takaisin. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on tänään esittänyt samanlaista ratkaisua, Terho iloitsi.

Sininen tulevaisuus -puolueen havainnekuva käänteisestä tuloveromallista.

Orpo esitti niin ikään lauantaina, että OECD:n suosittelemaa Britannian mallin mukaista yleistukea kokeiltaisiin Suomessa. Terhon tulkinnan mukaan siniset ja kokoomus ovat samoilla linjoilla.

Sinisten mallissa tuloverotusta kevennettäisiin pieni- ja keskituloisilla. Myös autoilun verotusta kevennettäisiin.

Verotus sen sijaa kiristyisi esimerkiksi muoviverolla sekä mahdollisetsi muilla haittaveroilla. "Tehottomia" vero- ja yritystukia karsittaisiin, mutta vielä ei kerrota, miten se tehtäisiin ja kuinka paljon rahaa karsimisella säästettäisiin. Rahoituskeinoihin kuuluu myös monen puolueen kestosuosikki eli harmaan talouden suitsiminen.

– Kokonaisuuden uudistaminen ei ehdi tälle vuodelle. Se jää ensi vuoteen, Terho sanoo.

Terho ei halunnut lauantaina järjestetyssä puolueen tiedotustilaisuudessa ottaa kantaa siihen, pitäisikö Suomen karkottaa Venäjän diplomaatteja Iso-Britanniassa tapahtuneen hermomyrkkyhyökkäyksen takia. Entisen Venäjän kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä murhayrityksessä käytettiin Neuvostoliiton aikaista hermomyrkkyä.

– Ulkopoliittinen johto vastaa Suomen toimista tässä suhteessa. En ole ulkoministeri, joten en ota tähän kantaa. Vaihtoehtoja harkitaan. Maanantaina tehdään hyviä linjauksia, Terho vastasi.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) on parhaillaan Etelä-Amerikassa työmatkalla.