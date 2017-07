Sininen tulevaisuus järjestäisi eduskunta- ja eurovaalit samana päivänä

Eduskuntavaalien ja eurovaalien järjestäminen samana päivänä saa Sininen tulevaisuus -ryhmän kannatuksen.

- Kyllä siinä on erittäin paljon ideaa, ulkoministeri Timo Soini totesi asiasta Suomi-Areenalla pidetyssä haastattelussa maanantaina.

Soinin mukaan molemmat vaalit vaikuttavat toisiinsa ja kaksien vaalien järjestäminen lyhyellä aikavälillä voi laskea erityisesti eurovaalien äänestysprosenttia.

- Pelkään pahoin, että asiat voivat jäädä erillisiksi, jos (eduskunta- ja euro)vaalit eivät ole yhdessä. Eurovaalien äänestysprosentti on tosi alhainen, mutta on tärkeää, että meidän etuamme ajetaan EU:ssa kriittisesti ja asiallisesti. Jos meillä ei edustaja, jotka eivät osaa ajaa asioitamme siellä, me kärsimme siitä, Soini sanoi.

Soinin mukaan kaksien vaalien järjestäminen peräkkäin lyhyen ajan sisällä voi johtaa "puliveivaukseen" ehdokasasettelussa.

- Nyt tässä uhkaa puliveivaus eli ensin edustaja voi valituttaa itsensä eduskuntaan ja kolme päivää sen jälkeen asettautua ehdolle eurovaaleihin. Tällainen ei ole suoraselkäistä toimintaa. Mene sinne, minne olet menossa, hän totesi.

Eduskuntavaalit ja eurovaalit järjestetään molemmat keväällä 2019. Toukokuussa asiaa selvittänyt työryhmä jätti asiasta erimielisen lausunnon oikeusministeri Antti Häkkiselle (kok.).

Maakuntavaalien ajankohtaan Sininen tulevaisuus -ryhmä ei ottanut kantaa. Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan mukaan maakuntavaalit pitää järjestää, "kun on jotain järjestettävää".

- Se, milloin vaalit järjestetään, ei ole ydinkysymys. Se on olennaista, että meillä on lainsäädäntö sillä tasalla, että sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan järjestää. Vasta sen jälkeen voidaan valita luottamushenkilöt, jotka näistä palveluista päättävät. Jos meille tulee uusi hallinnon taso, silloin järjestämme vaalit Mattila totesi.