Sinileväkukinnat lisääntyneet järvillä, Oulun Pyykösjärvessä tilanne on tällä hetkellä Suomen pahin

Sinileväkukinnat ovat lisääntyneet järvillä alkukesän tilanteeseen verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus.

Pahin tilanne on Oulun Pyykösjärvessä, joka on tällä hetkellä Suomen ainoa vesialue, jossa sinilevää on erittäin runsaasti. Oulun seudun vesistöistä myös Kuivasjärvessä, Jäälinjärvessä ja Lämsänjärvessä on havaittu hieman sinilevää. Muissa Pohjois-Suomen sisävesissä sinilevähavaintoja ei ole Suomen ympäristökeskusen mukaan tehty.

Kaikkiaan sinileväkukintoja on havaittu sisävesillä 23 paikassa.

– Vesien alhainen lämpötila hillitsee levämassojen kehitystä, mutta poikkeuksia voi esiintyä, jos olosuhteet ovat paikallisesti otollisia levän lisääntymiselle, sanoo limnologi Sari Mitikka Suomen ympäristökeskuksesta.

Merialueilla sinilevätilanne on pääasiassa rauhallinen. Oulunsalon Varjakassa havaittiin kuitenkin suuria määriä sinilevää viime viikolla.

Muualla merialueella sinileväkukintoja on ollut lähinnä vähäisiä määriä. Suurin osa havainnoista on Suomenlahden rannalta, mutta myös Raahen edustalla on havaittu sinilevää. Avomerialueilla leväkukintoja ei ole vielä tänä kesänä ollut.

Sekä järvien että merialueiden leväesiintymien määrät ovat lähellä tavanomaisia esiintymismääriä. Itämerellä sinilevää esiintyy runsaimmin yleensä heinäkuun puolenvälin jälkeen.

Voi aiheuttaa terveyshaittaa

Runsaasti sinilevää sisältävä vesi saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Vedessä ei kannata uida, jos siellä on silmin havaittavissa oleva määrä sinilevää. Sinileväistä vettä ei pidä käyttää juoma-, pesu- tai löylyvetenä eikä syötävien kasvien kasteluun.

Runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kunnan terveystarkastajalle.

Sinilevä näkyy vihertävinä tai kellertävinä hippusina, tikkusina tai hiutaleina vedessä. Jos sitä on erittäin runsaasti, se muodostaa maalia tai hernekeittoa muistuttavan leväpuuron. Sinilevä ei jää keppiin roikkumaan kuten isokokoisemmat rihmamaiset levät. Vesilasissa se nousee noin tunnin kuluessa veden pinnalle.