Simulaattorilla voisi pian korvata jo puolet ajotunneista – katso videolta, miten se toimii

Uskomattoman todentuntuinen, arvioi Educa-messuille Tampereelta saapunut opettaja Mari Mönkkönen.



Mönkkönen testasi lauantaina Helsingin messukeskuksessa esillä ollutta suomalaisvalmisteista virtuaalilaseilla toimivaa ajosimulaattoria.



– Vähemmän tulee nykyisin ajettua autoa, mutta tämä muistuttaa todellista ajotilannetta yllättävän paljon, hän sanoo.



Virtuaalilasit avaavat käyttäjälle 360 asteen havainnointikentän, jonka avulla hän voi päätään kääntämällä seurata liikennettä sivulta ja takaviistosta. Penkki alkaa täristä, kun auto lähtee liikkeelle ja ratti väristä, kun nopeus kasvaa.



Suomalaisissa autokouluissa jo käytössä oleva ajosimulaattori saa tänä vuonna uuden ulottuvuuden, kun siihen lisätään virtuaalilasit.



Kajaanilaisen CSE Simulationin ja Autokoululiiton kehittämän ajosimulaattorin ensimmäinen versio on jo nyt käytössä lähes 40 autokoulussa ympäri maata.



Viidesosan ajotunneista voi jo ajaa simulaattorilla



CSE Simulationin projektipäällikön ja liikenneopettajan Marko Lappalaisen mukaan Kajaanissa työskennellään koko ajan sen eteen, että ajokokemuksesta saataisiin vieläkin realistisempi.



Vaikka peliteknologiaa hyödyntävän simulaattorin tarjoama ajokokemus on jo nyt varsin todentuntuinen, on siinä vielä kehitettävää.



– Seuraavassa versiossa ajaja voisi tuntea pienen nykäisyn joka kerta, kun auto lähtee liikkeelle ja pysähtyy. Mahdollisuuksia kehittämiselle on rajattomasti, Lappalainen sanoo.

CSE Simulationin projektipäällikön ja liikenneopettajan Marko Lappalaisen mukaan simulaattorin hyödyt opetukselle ovat suurimmat ajokoulutuksen alkuvaiheessa. KUVA: Mauri Ratilainen

Simulaattorin käytöllä voi tällä hetkellä korvata jo yhteensä neljä ajotuntia korttiin vaadittavasta 18 tunnista.



– Poikkeusluvalla simulaattorilla on voinut hyväksi lukea vielä enemmänkin tunteja, sanoo Lappalainen.



Hän uskoo, että simulaattorin käyttö autokouluissa tulee lähiaikoina lisääntymään. Lappalaisen mukaan tulevaisuudessa autokouluissa saatetaan ajaa jopa puolet ajotunneista virtuaalitodellisuudessa.



Tämä laskisi hänen mukaansa väistämättä myös autokoulun hintaa.



Simulaattori hyödyntää peliteknologiaa



Myös autokoulut ovat suhtautuneet uuteen teknologiaan myönteisesti. Suomen Autokoululiiton erikoisasiantuntijan Rami Lammisen mukaan uusien virtuaalilasien kanssa simulaattori otetaan varmasti käyttöön yhä useammassa koulussa jo tämän vuoden aikana.



Vaikka simulaattori ei hänen mukaansa voikaan korvata autokoulun opettajaa, tukee se opetusta merkittävästi.



– Simulaattori ei mahdollista sitä vuorovaikutusta, joka oikeassa liikenteessä vallitsee, Lamminen sanoo.



Tähän asti simulaattoria on hyödynnetty etenkin pimeänajon, ajoneuvon käsittelyn, risteysajon perusteiden ja maantieajon harjoittelussa. Se on osoittautunut erityisen hyödylliseksi myös tapauksissa, joissa oppilas pelkää ajamista.



Lappalaisen mukaan simulaattorin hyödyt opetukselle ovat suurimmat juuri koulutuksen alkuvaiheessa. Uusi teknologia tarjoaa kuitenkin myös kokeneelle ajajalle harjoituksia ajoneuvon käsittelystä ja havainnoinnista.



Ajosimulaattorissa saa matkan edetessä pisteitä. Kilpailullisuus lisääkin Lappalaisen mukaan oppilaan motivaatiota.



Kajaanilaisyrityksellä on suunnitelmissa lähteä simulaattorin kanssa ulkomaille jo tämän vuoden aikana. Lappalaisen mukaan selvitystyöt ovat yhä kesken, mutta tarkoituksena on suunnata ensimmäisenä ainakin Euroopan maihin.