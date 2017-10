Simossa naista purreen poliisikoiran poliisiuran jatko vielä auki – "Tapahtui pahin mahdollinen"

Simossa kadonneeksi ilmoitettua naista purrut poliisikoira ei saa toistaiseksi tehdä etsintää vapaana. Vastaaville etsintätehtäville se kytketään pitkään liinaan.

Ratkaisu koiran poliisiuran jatkosta tehdään tutkinnan valmistuttua. Poliisikoiralaitoksen johtaja, ylikomisario Pekka Kokkosen mukaan tapahtumien kulku pitää ensin selvittää tarkasti.

– Seuraus voi olla esimerkiksi se, ettei koiraa saa käyttää enää lainkaan etsintätehtävissä, mutta se voi toimia muissa tehtävissä. Toinen vaihtoehto on, että poliisikoiratehtävät lopetetaan kokonaan, Kokkonen sanoo.

Tapaus sattui perjantai-iltana Simossa, kun poliisikoira löysi kadonneeksi ilmoitetun naisen ja koulutuksesta poiketen puri häntä. Vielä ei tiedetä mitkä asiat johtivat puremiseen. Nainen sai vakavia vammoja, jotka vaativat sairaalahoitoa.

Harvinainen tapaus

Kokkonen kertoo järkyttyneensä kuultuaan Simon tapahtumista.

– Tässä on tapahtunut pahin mahdollinen. Missään nimessä ei saisi käydä niin, että lähdetään pelastamaan ihmistä ja sitten koira pureekin häntä.

Kokkosen tiedossa ei ole aikaisempia tapauksia, jossa poliisikoiran olisi purrut etsittävää aiheuttaen hänelle vakavat vammat.

Simossa käytetty poliisikoira on partiokoira, jolle on koulutettu voimankäyttötehtävät. Kyseisen koulutuksen saaneilla koirilla käytetään etsintätehtävissä varmuuden vuoksi aina kuonokoppaa. Vielä ei ole tiedossa, miksi kuonokoppa on Simon etsinnässä irronnut.

– Koira ei saa kuonokoppaa irti itseltään ellei koppa tartu johonkin tai joku tartu siihen, Kokkonen kertoo.

Etsinnät yleisimpiä poliisikoiratehtäviä

Suomessa poliisikoiraohjaajien koulutus kuuluu poliisiammattikorkeakoulun alaiselle poliisikoiralaitokselle. Poliisikoiralaitos hankkii koirat ja omistaa ne niin kauan, kun ne ovat virantoimituksessa.

Kadonneiden etsintä on poliisikoiran yleisin tehtävä. Kokkosen mukaan henkilöetsintää maastosta tehdään eniten Pohjois-Suomessa, jossa tehtävät ovat viikoittaisia.

– Viime vuonna oli 16 tapausta, jossa ihmishenki pelastettiin sillä, että poliisikoira löysi etsittävän henkilön.

Koiranohjaaja saa luvan käyttää koiraa etsintätehtävissä suoritettuaan hyväksytysti henkilöetsinnän käyttöönottotarkastuksen. Siinä koira etsii henkilön vapaana, menee etsittävän viereen ja haukkumalla ilmoittaa löytäneensä henkilön.

– Koulutuksessa varmistetaan, ettei koira missään tapauksessa koske etsittävään, Kokkonen kertoo.

Poliisikoiralaitoksella seurataan tarkasti Simon tapahtumien tutkintaa.

– Katsomme onko siellä jotain sellaista, mitä meidän koulutuksessa pitäisi huomioida.

Simon vahinkopureminen sattui Lapin poliisin toiminnassa, joten sitä tutkii Oulun poliisi. Tutkinnanjohtajana toimii syyttäjä.