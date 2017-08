Simon Elo Halla-ahon syytöksistä: "Ei tässä kyllä ketään ole tarvinnut värvätä"

Puheet Uuden vaihtoehdon värväysyrityksistä levisivät perjantaiaamuna, kun perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi Ylelle, että piirijärjestöissä houkutellaan aktiivisesti uusia loikkareita Uuden vaihtoehdon ryhmään.

Ryhmän puheenjohtaja Simon Elo pitää entisen puolueensa puheenjohtajan syytöksiä perättöminä.

– Ei tässä kyllä ketään ole tarvinnut värvätä. Kyllä ihmiset ihan vapaaehtoisesti haluavat meidän joukkoihimme liittyä. Jos Halla-aho luulee, että tarvitsee erityisesti värvätä, niin silloin hän ei kyllä tunne puolueensa poliittista kenttää, Elo kommentoi Lännen Medialle.

Julkisuudessa on myös kerrottu, että Halla-aho olisi lähettänyt paimenkirjeitä, joissa on pyydetty selvityksiä usealta avainasemassa olevalta henkilöltä. Pyyntö on liittynyt perussuomalaisten puolueen kesäkuiseen hajoamiseen ja sen jälkimaininkeihin.

Elon mielestä paimenkirjeet ovat osoitus siitä, että Halla-aho itse on se, joka haluaa vallata puolueen johdon.

– Minulle oli puoluekokouksen jälkeen selvää, että puolueen johto on kaapattu ja sitä kautta vähitellen koko puolue, sellaisille voimille, joita en voi hyväksyä. Halla-aho jatkaa valtaustyötään, eli mielestäni tämä myllykirje lähinnä viittaa siihen suuntaan, että hän haluaa piirin johtoon hänen linjalleen uskollisia edustajia.

Myöhemmin tänään perjantaina odotetaan tietoa perussuomalaisten jäsenistön mahdollisista erottamisista ja puolueen presidenttiehdokkaasta, kun perussuomalaiset käsittelee puoluehallituksen kokouksessa jäsenasioita.

Sinisen tulevaisuuden puolue- ja presidenttiasiat selvinnevät Elon mukaan myöhemmin.

– Syksyn aikana käsitellään sitä, asetetaanko omaa ehdokasta vai mennäänkö jonkun toisen ehdokkaan taakse, vai eikö oteta kantaa lainkaan. Se on puoluekokouksen päätettävä asia.