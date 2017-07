Liikenneviraston teettämät lujuustutkimukset 94 maantie- ja rautatiesillalla ovat päässeet vauhtiin juhannuksen jälkeen. Siltoja tutkitaan kimmovasaralla ja niiltä kerätään betoninäytteitä, jotka viedään laboratorioon tutkittaviksi.

Testit ovat jatkoa viime vuoden pistokokeille, joissa paljastui, että betonin lujuus kuudella suomalaissillalla jäi alle vaaditun tason.

Liikennevirastosta kerrotaan, että uusien siltatestien tuloksia koskeva raportti valmistuu ensi vuoden puolella. Alustavia tietoja saataneen kuitenkin jo alkusyksystä, kun ensimmäisten 24 rautatiesillan laboratoriotutkimukset saadaan tehtyä.

- Jotakin voidaan varmaan kertoa elokuun lopulla, arvioi viraston silta-asiantuntija Pekka Siitonen.

Aikataulusta jäljessä

Siltojen lujuustestit päästiin aloittamaan aiottua myöhemmin. Alun perin näytteiden ottoon piti ryhtyä jo keväällä ja analyysien valmistua vuoden loppuun mennessä.

Tahti hidastui, koska Liikennevirasto päätti urakoiden kilpailutusvaiheessa antaa yrityksille lisäaikaa laskelmien tekemiseen. Pohdittava oli esimerkiksi, minkälaiset telineet näytteenottopaikoille vaaditaan ja miten vesistösiltojen tutkiminen onnistuu.

- Pidensimme hieman laskenta-aikaa, koska kohteet ovat hankalia, Siitonen kertoo.

Tutkimukseen on valittu mukaan Suomen suurimpia ja vilkasliikenteisimpiä siltoja, jotka on rakennettu vuosina 2005-2016. Ne on jaettu näytteiden ottoa varten kuuteen eri pakettiin, joista kaksi koostuu rautatie- ja neljä maantiesilloista.

Kuluvan viikon torstaina näytteitä kerättiin Hämeenlinnassa sijaitsevalta Kettumäen ylikulkusillalta. Siitä irrotettiin betonilieriöitä, jotka kuljetetaan laboratorioon tutkittaviksi. Siltaan näytteiden oton jäljiltä jääneet reiät puhdistettiin ja täytettiin lopuksi laastilla.

- Siihen jää sellainen harmaa paikka, jota tavallinen ohikulkija ei edes huomaa, kertoo työtä ohjannut Trimcon Oy:n siltatarkastaja Aarne Juvonen.