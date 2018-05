Silmälasien ostaja on usein ihmeissään, mitä ohennuksia ja pinnoitteita kannattaa ottaa

Kakkulaostoksilla tarjolla on monenlaista ohennusta ja pinnoitetta. Mistä tietää, mitä tarvitsee ja mistä kannattaa maksaa?

Silmälasimarkkinoilla kilpailu on kovaa. Samalla kuluttaja on hämillään siitä, mistä kannattaa maksaa. Lisäherkkuja on tarjolla niin linsseissä kuin niiden pinnoitteissakin.

– Tuotteet ovat erilaisia. Tavallinen ihminen ei voi kuin luottaa optikkoon, sillä linsseissä on monta liikkuvaa osaa. On eri materiaaleja, ohennuksia ja pinnoitteita. Asiaan pitää perehtyä hyvin, jotta tietää, mistä kannattaa maksaa, sanoo hämeenlinnalainen optikko ja yrittäjä Ismo Kivinen.

Linssimateriaaleja on käytännössä kaksi, lasi ja muovi. Lasia käytetään alle viidessä prosentissa silmälaseja. Sitä käytetään erityisesti silloin, kun lopputuloksesta halutaan todella ohut. Lasi on tiheämpää ja painavampaa kuin muovi, jolloin lasilinssiä voi ohentaa enemmän kuin muovilinssiä.

Kuluttajat valitsevat pääasiassa muovilinssin. Muovi on lasiin verrattuna kevyempää eikä mene yhtä herkästi rikki.

Ismo Kivisen yrityksessä linssit hiotaan itse, jolloin päästään vaikuttamaan siihen, missä linssin harja on ja kuinka se istuu kehykseen. KUVA: Pekka Rautiainen

Taitekerroinluku kertoo siitä, kuinka voimakkaasti linssi taittaa valoa. Linssi ohenee sitä mukaa, mitä suurempi taitekerroin on. Perusmuovin taitekerroin on 1,5 ja se riittää + tai -3-voimakkuuteen saakka. Useimmiten nykyisin käytetään kuitenkin linssejä, joiden taitekerroin on 1,6. Suuremmissa voimakkuuksissa kannattaa käyttää suurempaa taitekerrointa, jotta linsseistä saadaan riittävän ohuet pokiin. Samalla hinta myös nousee.

Linssin paksuuteen vaikuttaa myös linssin kaarevuus ja kehysaukonkoko. Useimmiten yksiteholaseissa käytetään edullista sfääristä linssiä. Jos halutaan mahdollisimman ohut ja keveä lopputulos, kannattaa korkeataittoisen materiaalin lisäksi käyttää loivempaa asfääristä pinnanmuotoa. Asfäärisestä pinnanmuodosta suurin hyöty on plus- linsseissä.

Kivinen sanoo, että valinnassa helpottavat laitteet.

– On tietokoneohjelmia, joilla voidaan lukea kehyksestä linssiaukon muoto. Silloin kuluttaja näkee myös itse, miltä lopputulos tulee näyttämään.

Linssi hiotaan koneellisesti. Linssi ohenee sitä mukaa, mitä suurempi taitekerroin on.

Erityisesti moniteholaseissa hinta- ja laatuerot ovat suurempia kuin yksiteholinsseissä. Kivisen mukaan hinta kertoo laadusta. Satasen ja kuuden sadan euron linssit eivät ole samanlaisia.

Usein ohennetuissa linsseissä on vakiona kova- ja heijastamaton pinnoite. Muovi on pehmeä materiaali, jonka vuoksi se pinnoitetaan, ettei naarmuja syntyisi.

Muita pinnoitteita ovat muun muassa antistaattinen pinta ja clean effect -pinta.

Kivisen mukaan pinnoituksissa on laatueroja. Siihen vaikuttavat käytettävät pinnoitusmateriaalit ja tapa pinnoittaa. Käytännössä linssien pintaan höyrystetään tyhjiössä erilaisia aineita, joilla esimerkiksi heijastukset saadaan poistettua.

Pinnoittamattomasta linssistä menee läpi 92 prosenttia valosta, mutta heijastuksenestopinnoitetusta linssissä valonläpäisy on lähes sata prosenttia.

Moni tietää, että pinnoittamaton linssi saattaa näkyä valokuvissa heijastaen valoa takaisin. Kaikkiin tarkoituksiin pinnoitettu linssi ei kuitenkaan sovi, koska pinnoitus voi vaurioitua. Esimerkiksi joutuessaan äkisti kuumaan tai vesihöyryyn muovilinssien pinnoitus voi mennä rikki. Jos työskentelee keittiössä, kannattaa miettiä, altistaako pinnoitetun linssin alttiiksi vaurioitumiselle.

– Jos työ on sellainen, että siinä on kova naarmuuntumisvaara, ei kannata ottaa muita pinnoitteita kuin kovapinnoite.

Ennen hiontaa katsotaan tarkasti, että asennusmerkit ovat kohdallaan.

Nykyään pinnoituksessa tarjotaan myös uv-suojaa sekä sinistä valoa suodattavaa pintaa. Kivinen tietääkin, että kuluttajille myydään laseissa terveysvaikutuksia.

– Käyttötarkoitus määrittää paljon sitä, millainen linssi ja pinnoite kannattaa valita.

Hän sanoo, että usein pinnoitteisiin tulee ensin lisäosia, jotka yleistyttyään muuttuvat standardiksi. Esimerkiksi linsseissä on nykyään jo lähes automaattisesti kova- ja heijastamaton pinta.

Nyrkkisääntö on kuitenkin varsin helppo. Jos voimakkuutta ei ole linsseissä paljon, ohennuksesta ei kannata maksaa, ellei halua linssistä kestävämpää. Ohennetun linssin murtolujuus on suurempi, joten se on iskunkestävämpi ja sietää lämpöä paremmin kuin perusmuovi. Toki myös kehyksen koko, malli ja materiaali vaikuttavat asiaan. Muovipokaan mahtuu paksu linssi, mutta metallikehyksessä se näyttää ohentamattomana helposti pahalta.

Nykyään kehyksissä suositaan pyöreitä muotoja, jolloin linsseistä saadaan ohuempia ja kauniimpia pienemmän halkaisijan ansiosta eikä välttämättä tarvita niin paljon ohennusta kuin suuremmissa kehyksissä.