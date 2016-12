Siilitien yliajo ei viittaa rikokseen - poliisi selvittää tapahtumien kulkua

Helsingin Siilitien metroaseman läheisyydessä sattunut onnettomuus ei viittaa rikokseen. Helsingin poliisilaitoksen komisario Henri Helminen vahvistaa asian Lännen Medialle. Sen sijaan auton ajasta poliisi ei kerro vielä mitään.



– Tiedotamme asiasta pian, Helminen totesi.



Useita jalankulkijoita loukkaantui autoilijan ajaessa heidän ylitseen jalkakäytävällä. Mediatietojen mukaan useita ihmisiä on loukkaantunut ja osa heistä on loukkaantunut vakavasti. Helsingin pelastuslaitoksen mukaan turmassa on ollut mukana kahdeksan autoa.



Helsingin Sanomien mukaan turma-auton kuljettaja on jo poliisin hallussa. Lehden haastattelemien silminnäkijöiden mukaan yksi uhreista oli lentänyt useita metrejä.