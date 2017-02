Seurakunnassa vihjattiin homoparien vihkimisestä – papit vapautetaan seurauksista?

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli ei tule rankaisemaan samaa sukupuolta vihkineitä pappeja, todetaan Helsingin Malmin seurakunnan seurakuntaneuvoston helmikuisen kokouksen esityslistalla. Kokous pidettiin tiistaina 7. helmikuuta.



Väite on kirjattu seurakuntaneuvoston päätösesitystä koskevan selostuksen yhteyteen, jossa päätettiin seurakunnan tilojen käytöstä samaa sukupuolta olevien vihkimisissä.



Esityslistan mukaan Helsingin tuomiokapitulin notaari olisi tehnyt linjauksen Malmin seurakunnan pappeinkokouksessa.



– Tuomiokapitulin notaari linjasi samassa pappeinkokouksessa 24.1.2017, että Helsingin tuomiokapituli tai piispa ei tule rankaisemaan samaa sukupuolta vihkineitä pappeja, vaikka jokainen tapaus tutkitaan erikseen. Rangaistukset suhteutetaan tapahtuneeseen vahinkoon nähden. Tässä tapauksessa se on avioliitto, esityslistassa lukee.



Seurakuntaneuvosto hyväksyi äänestyspäätöksellä 8–6 seurakunnan tilojen käytön vihkimisiä varten.





Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin notaari Heikki Hämäläinen kiistää käyttäneensä sanamuotoa, joka seurakuntaneuvoston esityslistaan on kirjattu.



– Sellaista etukäteislinjausta emme ole tehneet, joten kiistän, että olisin sanonut näin. Jos joku on kysynyt, niin olen spekuloinut kyllä sillä, ettei ole kovin todennäköistä, että täältä lähdetään suoraan rankaisujen linjalle. Ennemminkin huomautus tai varoitus on luultavasti ensimmäisellä kerralla vaihtoehtona, koska skaalahan on laaja, Hämäläinen sanoo.



Hämäläisen mukaan hän ei voi tehdä linjausta, koska hän on tuomiokapitulissa sihteeri eikä tuomiokapitulin jäsen. Tapaukset kuitenkin tutkitaan hänen mukaansa erikseen.



– Jos sanoisin näin, olisin täysin jäävi osallistumaan tällaisten asioiden käsittelyyn, Hämäläinen lisää.



Malmin seurakuntaneuvoston esityslistan on laatinut seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka. Arikka kertoo, että Hämäläinen oli paikalla pappeinkokouksessa, kun Arikka selosti johtamansa seurakunnan linjausta samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen.



Hän ei halua ottaa kantaa siihen, miten tuomiokapituli asiasta myöhemmin päättää.



– Näin (tuomiokapitulin kannan) ymmärsin ja sen esityslistaan kirjasin, Arikka sanoo.



Arikan mukaan Malmin seurakunnan papeilla on samaa sukupuolta olevien vihkimisten osalta omantunnonvapaus. Hän kirjasi notaarin kannan taustaksi perustellakseen neuvoston jäsenille ohjeistusta, jonka oli Malmin seurakunnan papeille antanut.



Kirkkoherra aikoo tukea pappeja, jotka voivat joutua vihkimisistä tuomiokapitulin tutkittavaksi. Malmin seurakunta on sekä alueellisesti että jäsenmäärältään Helsingin suurin seurakunta.





Tuomiokapitulin notaarin Hämäläisen mukaan papeille tulevat seuraamusmenettelyt voivat samaa sukupuolta olevien vihkimisissä vaihdella hyvinkin vahvasti hiippakunnittain. Tämä johtuu siitä, että sovellettava kirkkolain kohta jättää tilaa tulkinnalle.



– Papille, joka toimii vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta tai laiminlyö niitä taikka käyttäytyy papille sopimattomalla tavalla, tuomiokapituli voi asian laadun mukaan antaa kirjallisen varoituksen tai pidättää hänet pappisvirasta vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi kuukaudeksi, sanotaan kirkkolain viidennessä luvussa.



Suomen evankelis-luterilainen kirkko on katsonut, ettei se muuta omia vihkimisohjeistuksiaan lainmuutoksen seurauksena.



Laissa mainittu ”asian laatu” ratkaistaan viime kädessä tapauskohtaisesti tuomiokapituleissa, ja seuraamukset ratkeavat tämän tulkinnan perusteella. Jotkut tuomiokapitulit ja piispat voivat Hämäläisen mukaan tulkita samaa sukupuolta olevien vihkimisen vähäiseksi pappisviran velvollisuuksien vastaiseksi toimeksi, kun taas joissain hiippakunnissa asia voidaan tulkita hyvinkin vakavaksi rikkeeksi.



Helsingin tuomiokapitulin aiemmasta päätöshistoriasta voi Hämäläisen mukaan tehdä ”valistuneita arvauksia” siitä, millainen linja pääkaupunkiseudulla tulee olemaan. Hän mainitsee harhaoppisuuskäsittelyt Helsingin hiippakunnassa mutta lisää, ettei vihkimistapauksia todennäköisesti käsitellä papin oppiin sitoutumisena.



– Aiempien tapauskäsittelyjen perusteella täytyy olla aika harhaoppinen, ennen kuin tulee seuraamuksia, Hämäläinen sanoo.



Hän arvioi, että hiippakuntien erilaiset linjaukset voivat aiheuttaa ongelmia, jos papit alkavat valittaa erilinjaisista seuraamuksista hallinto-oikeuksiin.



Sukupuolineutraali avioliittolaki astuu voimaan 1. maaliskuuta.



Hämäläisen mukaan tuomiokapitulit voivat ottaa samaa sukupuolta avioliittoon vihkineitä pappeja mahdolliseen seuraamuskäsittelyyn joko itsenäisesti tai ulkopuolisen jättämän kantelun perusteella. Käsittelyaika on joitain kuukausia.



Yle julkaisi torstaina selvityksen siitä, miten Lapin kirkkoherrat suhtautuvat sukupuolineutraalin avioliiton voimaantuloon. Kaikki Ylen kyselyyn vastanneet kirkkoherrat aikovat kieltäytyä vihkimästä samaa sukupuolta olevia avioliittoon, koska se on vastoin kirkon tämänhetkistä linjaa.