Seurakunnan työntekijän epäillään kavaltaneen kolehtirahoja Oulussa

Tuiran seurakunnan työntekijän epäillään vieneen seurakunnan keräämiä kolehtirahoja.

Viimeisen vuoden aikana Tuiran seurakunnan kolehtirahoja on kadonnut muutamia kertoja. Lisäksi seurakunnalta on kadonnut pienempiä summia muualta. Kyse on yhteensä joistakin tuhansista euroista.

Tuiran seurakunta on tehnyt Oulun poliisille tutkintapyynnön. Seurakunnan mukaan poliisi tutkii tapausta kavalluksena.

Rikoksesta epäilty henkilö on myöntänyt teon, ja hän irtisanoutui tehtävästään torstaina.

– Asia on todella ikävä kaikkien osallisten kannalta, sanoo Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesonen.

– Törmään tällaiseen ensimmäistä kertaa. Vaikka kyse ei ole kovin suurista summista, on erityisen ikävää, että epäilty varkaus kohdistuu kolehtirahoihin. Ne ovat seurakuntalaisten lahjoittamia varoja hyväntekeväisyyteen, hän toteaa.

Kirkkoherran mukaan kolehtiin voi edelleen lahjoittaa turvallisella mielellä. Seurakunta on kiristänyt sisäistä valvontaa, ja lahjoitetut varat menevät suunniteltuihin kohteisiin. Seurakuntayhtymä maksaa puuttuvat kolehtirahat keräyskohteille niiltä osin kuin summat ovat tiedossa.