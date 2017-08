Sepelkyyhkyä metsästetään samasta syystä kuin marjoja poimitaan – jahti alkaa torstaina

Sepelkyyhkyn metsästys alkaa torstaina 10.8. ja avaa koko metsästyskauden. Kyseessä on niin sanottu open season, jolloin sepelkyyhkyjä saa ampua mielin määrin.

Siinä missä esimerkiksi hirvi- tai karhukantoja pyritään pitämään metsästämällä kurissa, sepelkyyhkyjä ammutaan lähinnä harrastuksena. Riistasuunnittelija Jörgen Hermansson Suomen riistakeskuksesta sanoo, että sepelkyyhkyjä metsästetään samasta syystä kun marjoja poimitaan.

– Marjoja on mukava poimia ja syödä. Myös sepelkyyhkyjä metsästetään lihan takia. Tämähän on yleensäkin metsästyksen perusta: olemassa olevia resursseja halutaan käyttää, Hermansson sanoo.



Sepelkyyhky on perinteisesti metsässä pesivä maaseudun lintu. Linnut metsästetään tavallisesti peltojen laidoilta tai metsiköistä peltojen läheisyydestä.

Hermanssonin mukaan sopeutumiskykyinen laji on vallannut lisää elinalueita ja tullut lähemmäs asutusta. Joskus sepelkyyhkystä voi olla haittaakin.

– Jos sepelkyyhkyä esiintyy suurissa parvissa, ja on vaarana, että esimerkiksi jonkin pellon hernesato tuhoutuu, erikoislupia voidaan myöntää jo aiemmin.

Taajamaan eksyneen sepelkyyhkyn voi päästää hengestään Hermanssonin mukaan vain, jos sen tekee turvallisesti ja sääntöjä noudattaen.

– Periaatteessa kauden alkaessa sen saa ampua missä vain, mutta on olemassa muita sääntöjä, jotka rajoittavat metsästystä kaupungeissa. Ei ole esimerkiksi sallittua ampua lähemmäs asuttua rakennusta kuin 150 metriä. Tähänkin tarvitaan asunnon haltijan lupa.

Myös sepelkyyhkyn sukulainen kesykyyhky, tuttavallisemmin pulu, on ollut vapaata riistaa metsästäjälle jo kuun alusta saakka, kun sen pesimäaika loppui. Se on suurimman osan vuodesta rauhoittamaton lintu, joka metsästys on kielletty ainoastaan pesimäaikana.



Sepelkyyhkyjenmetsästys on kasvanut Suomessa tuntuvasti koko 2000-luvun ajan. Sepelkyyhky päätyy yhä useammin metsästäjän tähtäimeen, koska sen kannat ovat runsaat ja metsästysmahdollisuudet hyvät.

– Se on voittajalaji, joka voi hyvin pitkin Eurooppa, Hermansson kommentoi.

Sepelkyyhkyn runsaus vaihtelee vuosittain. Runsaina vuosina myös saalismäärä on suurempi. Riistakeskuksesta vinkataan, että luontotarkkailija voi arvioida sepelkyyhkykannan runsautta tarkkailemalla peltoalueen sähkölangoilla istuvien lintujen määrää.