Senaatintorille saapumassa tuhansia mielenosoittajia - lakoissa mukana kymmeniätuhansia työntekijöitä

Taas tehdään karhunpalvelus kansantaloudelle ja työttömille. Milloin ay-liike ymmärtää, että työntekijät ja työnantajat ovat samassa veneessä? Edellisen hallituksen aikana koko vene oli uppoamassa. Nyt kun vettä on saatu äyskäröityä hieman vähemmäksi ja vene on paljon kevyempi, ay-liike kiskaisee tapin irti. Kun tappi on saatu takaisin paikalleen, työnantajien ja -tekijöiden kannattaisi heittää ay-liike yli laidan. Työehdoista on parasta sopia paikallisesti ilman riitaa kylväviä lakkokenraaleita.