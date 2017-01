Selvitysmies Osmo Soininvaara ei pidä järkevänä, että Työterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhdistettäisiin. Sen sijaan hän ehdottaa, että kolmikantaisesti johdettu Työterveyslaitos siirrettäisiin selkeämmin työmarkkinajärjestöjen vastuulle ja siihen yhdistetäisiin Työturvallisuuskeskus.



– Työterveyslaitos voisi olla työmarkkinajärjestöjen tutkimuslaitos, jolloin sen rooli olisi selvästi eri kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL:llä). Työterveyslaitos voisi hankkia tuloja nykyistäkin enemmän maksullisista toiminnoista, mihin suuntaan Työterveyslaitos on viime aikoina hyvin voimakkaasti suuntautunut, Soininvaara sanoi.



Hän luovutti keskiviikkona ministereille selvityksen sosiaali- ja terveysministeriön alaisten laitosten työnjaon kehittämisestä.



Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula arvioi, että yhdistymisestä Työturvallisuuskeskuksen kanssa laaditaan laajempi selvitys.



– Me teemme jo nyt yhteistyötä, ja yhdistyminen syventäisi sitä. Muuten siihen on vaikea ottaa kantaa. Sitä pitää kysyä ennen kaikkea työmarkkinajärjestöiltä, Koivula sanoo.



Työterveyslaitos on julkisoikeudellinen yhteisö, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla ja saa ministeriöltä valtionapua. Laitoksen johtokunnassa ovat mukana ministeriön lisäksi työmarkkinajärjestöt.



Työterveyslaitoksen rahoituksesta 45 prosenttia tulee sosiaali- ja terveysministeriöstä. Yli puolet tulee laitoksen liiketoiminnasta ja tutkimustoiminnan rahoituksesta.



– Jos Työterveyslaitosta viedään enemmän työmarkkinajärjestöjen suuntaan, niin herää kysymys, miten toiminta rahoitetaan. Siihen ei saatu vastausta, Koivula totesi.



Soininvaara ehdotti uutena perustettavaksi maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkimuslaitos (Masote). Se sijaitsisi viidellä yliopistopaikkakunnalla Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.



– Jostain uusi laitos pitää rahoittaa, eikä valtion kassa ole pohjaton. Varmasti rahoituspaineita on eri suuntiin, Koivula arvioi.



Työterveyslaitoksessa on henkilökuntaa viime vuonna tehtyjen vähennysten jälkeen noin 500. Työmarkkinajärjestöjen ohjauksessa toimivassa Työturvallisuuskeskuksessa henkilökuntaa on alle 50.



Työterveyslaitos on viime vuosina karsinut päällekkäisyyksiä THL:n kanssa. THL:lle Soininvaaran raportti tuo kovia muutospaineita.



– Meidän ei olisi edes järkevää mennä siihen mukaan. Se vain sekoittaisi, Työterveyslaitoksen pääjohtaja Koivula sanoo.