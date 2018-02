Selvitys: Laskelmat Suomen lisälaskusta EU:lle liikkuvat sadoissa miljoonissa

Miksi tämä on niin vaikeata?

Britannia on maksanut EU:lle summan a ja Britannia on saanut EU:lta summan b. EU:n budjettiin jäi tästä ylimäärä (nettomaksu) a - b = c.

Summa c on vajaa 10 miljardia euroa. Nyt tämä c jäi uupumaan EU:n budjetista Britannian ottaessa hatkat. Kun c jyvitetään jäljelle jääneille maille, niin Suomen osuudeksi tulee ilmeisesti tuo 240 miljoonaa euroa. Hivenen tuntuu menevän yläkanttiin.