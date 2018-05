Nykymuotoinen asevelvollisuus tulisi korvata kansalaispalveluksella, johon velvoitettaisiin myös naiset, ahvenanmaalaiset ja Jehovan todistajat, esitetään tänään julkistetussa selvityksessä.

Kansalaispalveluksen voisi suorittaa asepalveluksena tai uudenlaisena varautumispalveluksena, joka korvaisi siviilipalveluksen. Varautumispalveluksen suorittaja voisi valita kursseja ja harjoituksia esimerkiksi väestön- tai ympäristönsuojelusta, terveydenhuollosta tai kyberturvallisuudesta.

Selvityksen ovat kirjoittaneet Bank of Ideas -ajatushautomon puheenjohtaja Kaisa-Maria Tölli ja dosentti Tuomas Kuronen. Kyseessä on ensimmäinen kansalaispalveluksen sisältöä ja toteuttamista koskeva selvitys.

Kirjoittajien mukaan kansalaispalvelus tukisi nykyistä paremmin kokonaisturvallisuutta eli sitä, että yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

- Puolustuskyky turvattaisiin kuten ennenkin, mutta entistä kyvykkäämmällä ja motivoituneemmalla joukolla, Tölli sanoo STT:lle.

Nykyinen siviilipalvelus ei Töllin mielestä tue riittävästi yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Hänen mukaansa varautumispalvelus vastaisi paremmin uusiin turvallisuusuhkiin, kuten kyberuhkiin ja terrorismiin.

Kaikille samat velvollisuudet

Selvityksen mukaan kansalaispalvelus olisi nykyistä asevelvollisuutta yhdenvertaisempi, koska kaikilla ikäluokan jäsenillä olisi samat oikeudet ja velvollisuudet. Kansalaispalvelus koskisi myös naisia, ahvenanmaalaisia ja Jehovan todistajia, jotka eivät nyt ole asevelvollisuuden piirissä.

Nykyjärjestelmässä erityisen ongelmalliseksi on osoittautunut Jehovan todistajien asema. Helmikuussa Helsingin hovioikeus katsoi, että siviilipalveluksesta kieltäytyneen henkilön tuomitseminen vankeuteen oli syrjivää kohtelua. Ratkaisun taustalla oli se, että Jehovan todistajat on erikseen lailla vapautettu ase- ja siviilipalveluksesta. Syyttäjä on hakenut asiassa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Puolustusministeriön työryhmä arvioi parhaillaan uudelleen Jehovan todistajien asemaa ja mahdollista tarvetta lakimuutoksiin. Työryhmällä on aikaa kesäkuun loppuun.

Tölli ei halua ennakoida, miten Jehovan todistajat suhtautuisivat selvityksessä esitettyyn kansalaispalvelukseen.

- Lähdimme rakentamaan sellaista mallia, että ei tarvittaisi erillisiä lakeja ja velvollisuuksia.

Osallistujat saisivat verovähennyksen

Kansalaispalveluksen suorittamiseen kannustettaisiin rahalla. Palvelukseen osallistuville annettaisiin verovähennys, jota maksettaisiin tiettyyn ikään saakka. Ne, jotka eivät osallistu palvelukseen, joutuisivat maksamaan muita enemmän veroa.

Kansalaispalvelusvelvollisuuden voisi siis käytännössä suorittaa kolmella tavalla: asepalveluksella, varautumispalveluksella tai maksamalla muita enemmän veroa.

Verovähennyksen keston ja suuruuden määrittäminen vaatisi Töllin mukaan vielä tarkempaa selvittämistä.

Mallin voisi toteuttaa myös ylimääräisellä maanpuolustusverolla. Sitä maksaisivat ne, jotka eivät osallistu kansalaispalvelukseen.

Tällainen maanpuolustusvero on käytössä Sveitsissä, missä se on Töllin mukaan toiminut hyvin. Veroa maksetaan kolme prosenttia verotettavista tuloista.

Viime viikolla maanpuolustusveroa väläytti puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) Keskisuomalaisen haastattelussa.

Kansalaispalvelukseen perustuvassa mallissa totaalikieltäytyjien vankeusrangaistuksista luovuttaisiin. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on pitänyt totaalikieltäytyjiä mielipidevankeina.

- Katsoimme, että vankeusrangaistus ei ole enää nykypäivää, Tölli kertoo.

