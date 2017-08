Selvitys: Akavalaisten kilpailukieltosopimusten määrä kolminkertaistunut 2000-luvulla

Työmarkkinakeskusjärjestö Akavan selvityksen mukaan yrityksissä työskentelevien akavalaisten kilpailukieltosopimukset ovat kolminkertaistuneet 2000-luvulla.

Akava kertoo, että tällä hetkellä joka kolmannella yrityksessä työskentelevällä akavalaisella on kilpailukieltosopimus ja lähes jokaisella on sen lisäksi myös salassapitosopimus. Lähes joka toisessa uudessa työsopimuksessa on selvityksen mukaan kilpailukieltoehto.

- Liittojemme jäseniltä saadun palautteen perusteella voi sanoa, että kilpailukielto- ja salassapitosopimukset ovat levinneet jo liian laajalle ja niissä olevat epäselvyydet jäykistävät selvästi työmarkkinoiden toimintaa, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder tiedotteessa.

Akavan mukaan kilpailukielto- ja salassapitosääntelyä pitäisikin uudistaa. Akavan mielestä työsopimuslaissa on säädettävä kaikkiin kilpailukieltoihin lakisääteinen korvaus. Lisäksi järjestön mukaan työsopimuslaissa pitäisi määritellä nykyistä selvemmin, että kilpailukieltosopimus on mitätön, jos työntekijällä on samaan aikaan työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia suojaava salassapitosopimus.

Yrityksissä työskenteleville akavalaisille suunnattu kysely toteutettiin keväällä. Siihen vastasi reilut 2 100 ihmistä.