Selfiet ruuhkauttivat istuntosalin ja kakkua riitti jopa santsauskierrokselle - Eduskuntatalossa vieraili 1 500 ihmistä

Eduskuntatalon avoimien ovien päivässä vieraili tänään noin 1 500 ihmistä, kertoo apulaistiedotuspäällikkö Rainer Hindsberg STT:lle. Turvatarkastuksen takia vierailijoita oltiin valmiit vastaanottamaan enintään 2 017 henkeä.

- Sade on varmaan verottanut, mutta me olemme hirveän tyytyväisiä. Täällä on ollut hirveän hyvä tunnelma koko päivän.

Vierailijat pääsivät tutustumaan peruskorjattuun taloon, ja yleisöllä oli poikkeuksellisesti pääsy myös täysistuntosalin lattiatasolle. Tavallisesti istuntosaliin pääsevät vain kansanedustajat ja vierailla on pääsy vain lehterille.

- Oli sellaista pientä pullonkaulaa, kun kaikki halusivat ottaa kuvia ja selfieitä. Olemme iloisia, että voidaan tarjota jotain, mitä ei aina ole mahdollista.

Hindsbergin mukaan ihmisiä oli saapunut eri puolilta Suomea, muun muassa Turusta, Pohjanmaalta ja Kymenlaaksosta asti. Ihmisiä kiinnostivat peruskorjauksen yksityiskohdat, kuten kalusteet ja materiaalit sekä remontin hinta.

- Aika paljon on puhuttu itsenäisyyden juhlavuodesta ja tuotu esille se, että Eduskuntatalo rakennettiin itsenäisyyden monumentiksi. Sen takia meille oli tärkeää, että saadaan talo valmiiksi ja käyttöön tänä syksynä.

Avoimien ovien päivässä oli paikalla myös kansanedustajia, joista ensimmäiset olivat Hindsbergin mukaan saapuneet paikalle jo tunti ennen ovien avaamista.

Paikalla oli myös kahvitarjoilu. Hindsbergin mukaan jotkut saivat toisenkin palan kakkua.

Eduskunnan avoimien ovien päivät jatkuvat vielä huomenna. Talo on avoinna yleisölle kello 11-16. Viimeiset vieraat otetaan sisään noin kello 15.30.

Seuraavan kerran avoimien ovien päiviä vietetään Eduskuntatalolla 18.-19. marraskuuta.