Seksuaaliväkivallasta kirjoittaneet vaativat suostumuksen puutetta raiskauksen määritelmäksi – Ruotsissa laki muuttui jo

Näin sanoo laki

Raiskauksen nykyinen muotoilu on vuodelta 2014. Pitkälti seksuaalirikoksia käsittelevä luku on astunut voimaan vuonna 1998. Kyseistä lukua on sen jälkeen muutettu kahdesti.

Rikoslain mukaan: "Joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi."

Rangaistusasteikko voi olla edellä mainittua matalampi, jos oikeus niin katsoo.

Raiskauksesta voidaan rikoslain mukaan tuomita myös, jos uhri on puolustuskyvytön eikä pysty ilmaisemaan tahtoaan tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai vastaavan vuoksi.