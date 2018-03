Seksuaalista häirintää halutaan kitkeä kouluista uuden oppaan avulla – Ministeri: "Tapauksiin ei aina ole puututtu asiallisesti"

Peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista tytöistä on Kouluterveyskyselyn mukaan kokenut 30 prosenttia. Opetushallitus on yhdessä ministeriön kanssa julkaissut kouluille suunnatun oppaansa, jolla häirintää ehkäistään ja puututaan.

Helsinki

Kouluille on julkaistu opas, jolla pyritään ennaltaehkäisemään seksuaalista häirintää kouluissa.

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisivat oppaan tiistaina Helsingissä, ja se on suunnattu ensisijaisesti opetushenkilökunnalle ja kouluissa työskenteleville. Opetushallituksen opetusneuvos Kristiina Lahtinen totesi, että oppaalle on tarve.

Kouluterveyskyselyissä on muun muassa ilmennyt, että 30 prosenttia peruskoulun ylimpien luokkien tytöistä on kokenut seksuaalista häirintää. Lisäksi 4–5 prosenttia peruskoulun vanhimmista oppilaista on kokenut häirintää nimenomaan kouluissa.

– Meidän mielestämme on huolestuttavaa, että 4–5-luokkalaisista häirintää kokeneista ainoastaan 35–37 prosenttia kertoi siitä jollekin aikuiselle, Lahtinen totesi tiedotustilaisuudessa.

Oppaan taustalla on ollut syksyllä käynnistynyt #Metoo-kampanja, ja varsinkin ne paljastukset, joita on sen myötä tullut julkisuuteen. Opetushallituksessa puhunut opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) totesi, että viime aikoina julkisuudessa olleet tapaukset ovat olleet "syvästi järkyttäviä."

– Tapauksiin ei aina ole puututtu asiallisesti, Grahn-Laasonen sanoi.

Julkisuudessa on viime syksystä saakka ollut muun muassa Kallion lukiossa Helsingissä ilmennyt häirintätapaus. Lisäksi Helsingin Sanomat julkaisi Kuukausiliitteessä lauantaina entisten oppilaiden kertomuksia turkulaisen koulun opettajasta, joka oli vuosien ajan häirinnyt oppilaitaan. Turun-tapauksesta on uutisoinut aiemmin Turun Sanomat.

– #Metoo-kampanja on purkanut sitä hiljaisuuden kulttuuria ja patoa, Grahn-Laasonen totesi.

Tarkoitettu koulujen käsikirjaksi

Kouluilla on jo nyt ollut lain mukaan velvollisuus laatia toimintasuunnitelma sen varalle, että kouluissa esiintyy häirintää. Ministeriö ja Opetushallitus ovat kuitenkin huomanneet, että noin 12 prosentilla peruskouluista ja noin viidenneksellä lukioista on puuttunut suunnitelmat seksuaalisen häirinnän ehkäisylle kokonaan.

– Nyt on aivan viimeinen hetki laittaa suunnitelmat kuntoon, Grahn-Laasonen sanoo.

Käytännössä opas esimerkiksi neuvoo, kenen puoleen pitää kouluissa kääntyä, jos esimerkiksi oppilas kertoo kokevansa häirintää. Koulujen pitäisi viedä asiaa eteenpäin, ja tapa riippuu siitä, minkä tasoinen tapaus on kyseessä.

Opas neuvoo myös tekemään rikosilmoituksen, jos ilmenee mahdollisia seksuaalirikoksia. Muissa tapauksissa, jos kyse on vaikkapa opettajasta, niin voi tulla kyseeseen hallinnollisia, opettajan virkaan kohdistuvia toimia.

Tiistain tiedotustilaisuudessa todettiin, että koulun maine ei saa olla syy häirintätapausten hyssyttelylle.

Opetushallituksen johtaja Matti Lahtinen muistuttaa, että muun muassa rehtoreilla on virkansa puolesta velvollisuus selvittää häirintätapauksia. Laiminlyönti voi siis olla myös virkavelvollisuuden vastainen teko.

– Lähtökohta silti on, että häirintää ei tapahtuisi, sanoo Lahtinen.

Toimintaoppaan tarkoituksena on myös Lahtisen herättää ymmärtämään, että häirintää voi tapahtua jokaisessa koulussa, aivan kuten kiusaamistakin.