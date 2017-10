Seksuaalisesta häirinnästä kertova #MeToo -tunnus leviää vauhdilla somessa – tästä silmiä avaavassa kampanjassa on kyse

Lukuisat Facebook-, Twitter- ja Instagram-uutisvirrat ovat täyttyneet viime päivinä #MeToo -tunnuksella jaetuista päivityksistä. Kyseessä on elokuvamoguli Harvey Weinsteinin laajasti uutisoidusta seksiskandaalista kipinän saanut kampanja, jonka avulla on tarkoitus nostaa esille seksuaalisen häirinnän ongelmaa.

Weinstein nousi toissa viikolla otsikoihin useiden naisten syytettyä häntä julkisesti seksuaalisesta häirinnästä, ahdistelusta ja raiskauksesta.

Yhdysvalloissa ja Englannissa poliisitutkinnan kohteeksi sittemmin päätynyt Weinstein erotettiin muun muassa perustamastaan yhtiöstä ja Yhdysvaltain elokuva-akatemiasta.

Muun muassa näyttelijä Lea Seydoux (ylh.vas.), näyttelijä Emma de Caunes, näyttelijä Gwyneth Paltrow, näyttelijä Asia Argento, näyttelijä Ashley Judd, malli Cara Delevingne (alh.vas.), näyttelijä Rosanna Arquette, näyttelijä Judith Godreche, näyttelijä Angelina Jolie ja näyttelijä Rose McGowan ovat syyttäneet Weinsteiniä julkisesti seksuaalisesta häirinnästä. KUVA: N. PROMMER / G. HORCAJUELO / S. NOGIER / A. GOMBERT / PETER FOLE / EPA

Kohun seurauksena käynnistyi myös #MeToo -kampanja, joka lähti New York Timesin mukaan liikkeelle näyttelijä Alyssa Milanon sunnuntaina julkaisemasta Twitter-päivityksestä, jossa hän kehottaa kaikkia seksuaalista häirintää tai ahdistelua kokeneita jakamaan kokemuksensa ja käyttämään me too -tunnusta.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15. lokakuuta 2017

Kampanja on levinnyt nopeasti maailmanlaajuiseksi. Suomessa ilmiöön ovat osallistuneet ja ottaneet kantaa myös julkisuuden henkilöt sekä poliitikot.

Muusikko ja näyttelijä Paula Vesalan Twitter-julkaisu.

Me too.

If all of the women who have been sexually harassed or assaulted wrote "me too" as their status, we might give people a sense of the magnitude of the problem. — Vesala (@paulavesala) 16. lokakuuta 2017

Sosiaalidemokraattien presidenttiehdokas Tuula Haatainen otti ilmiöön kantaa Twitterissä.

Seksuaaliselle häirinnälle nollatoleranssi. #metoo-tunnuksen leviäminen konkretisoi, että kyseessä ei todellakaan ole marginaali-ilmiö. — Tuula Haatainen (@TuulaHaatainen) 16. lokakuuta 2017

Los Angeles Timesin mukaan Me too -tunnusta on käytetty tuoretta ilmiötä muistuttavassa tarkoituksessa aiemminkin. Yhdysvaltalainen nuorisotyöntekijä Tarana Burke on käyttänyt sitä työssään seksuaalista häirintää vastaan jo vuosien ajan.

Keskustelu seksuaalisesta häirinnästä nosti päätään suomalaisten some-kanavilla jo viime vuoden alussa, kun oululainen Satu Lapinlampi otti käyttöön #lääppijä -hashtagin Twitterissä.

Laajalle levinneellä tunnuksella tuotiin esille kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä MeToo-kampanjaa muistuttavalla tavalla.