Poliisille tehdyt ilmoitusmäärät seksuaalisesta ahdistelusta ovat nousseet vuodentakaisesta noin viidenneksellä sen jälkeen, kun #metoo-kampanja käynnistyi.

Lännen Media pyysi Poliisihallituksen tilastopalvelusta kuukausittaiset tilastot seksuaalisesta ahdistelusta vuodesta 2016 alkaen.

Seksuaalisesta ahdistelusta tehtiin poliisille lokakuusta 2017 helmikuun 2018 loppuun yhteensä 193 ilmoitusta. Vuotta aiemmin, lokakuun 2016 ja helmikuun 2017 välillä ahdistelusta tehtiin poliisille 161 ilmoitusta. Eroa ilmoitusmäärissä on 32, mutta kuukausikohtaiset heittelyt ovat suuria.

Vuonna 2016 seksuaalisesta ahdistelusta tehtiin kaikkiaan enemmän ilmoituksia poliisille kuin vuotta myöhemmin.

Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg arvioi, että kampanjan mukanaan tuoma avoin keskustelu seksuaalisesti häiritsevästä käytöksestä on voinut vaikuttaa ahdisteluilmoitusten määriin.

– Ihan varmasti se rohkaisee myös siihen, että tehdään rikosilmoituksia, toteaa Åberg.

Koska kyseessä on asianomistajarikos, täytyy myös ahdistelun kohteeksi joutuneen itse haluta viedä asiaa eteenpäin.

– Siihen aina vaikuttaa yksilön motivaatio.

Åbergin mukaan seksuaalinen ahdistelu on muiden seksuaalirikosten tavoin vahvasti piilorikollisuutta. #Metoo-kampanja ei kuitenkaan ole toistaiseksi näkynyt Rikosuhripäivystyksessä.

Vertailujakso aloitettiin lokakuusta 2017, koska tuolloin The New York Times -sanomalehti julkaisi ensimmäisen jutun elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin seksuaalisen häirinnän tapauksista.

Samassa kuussa näyttelijä Alyssa Milano lähetti ensimmäisen "Me too" -twiitin, jonka kannustamana varsinkin naiset eri puolella maailmaa alkoivat jakaa kokemuksiaan seksuaalisesta häirinnästä.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n