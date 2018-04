Seksiriippuvuus on yhtä vaarallista kuin päihderiippuvuus – Näin Marille selvisi, että hänen miehensä on seksiaddikti

Seksiriippuvuus on pakonomaista seksiin liittyvää käyttäytymistä, joka on tuhoavaa sekä riippuvaiselle itselleen että hänen läheisilleen. Marilla kesti pitkään ymmärtää, mitä hänen miehensä elämässä on meneillään.

Haluatko lukea koko jutun? Tutustu Kaleva Digiin 2 viikkoa ilmaiseksi. Hyödynnä tarjous, niin pääset lukemaan rajoituksetta kaikki tähtijutut ja Kalevan näköislehdet eKalevassa. Jatka Tilaa Kaleva Digi ja pääset lukemaan rajoituksetta myös muita tähtijuttuja ja Kalevan näköislehtiä eKalevassa. Kaleva Digi nyt hintaan 9,90 € / 1 kk

tai kestotilauksena 30 € / 2 kk + 1 kk ilmaiseksi. Jatka Onko sinulla jo Kaleva-tili? Kirjaudu