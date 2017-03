"Seksinuket voivat edistää mielikuvaa lapsista seksuaaliobjekteina" - tulli sai vihjeen nukkien tuontiaikeista

Turun psykiatrisen vankisairaalan vastaavan ylilääkärin Hannu Lauerman mukaan lapsia muistuttavilla seksinukeilla voi olla vaikutusta joidenkin ihmisten käyttäytymiseen.



– On perusteltua olettaa, että tuollaiset saattavat joidenkin mielessä edistää sitä mielikuvaa, että lapset seksuaaliobjekteina olisivat jotenkin normaali ilmiö, hän arvioi.



Tulli kertoi tiistaina epäilyksistä, että lapsia muistuttavia seksinukkeja voidaan yrittää tuoda Suomeen.



– Toistaiseksi tämänkaltaisiin tuontiyrityksiin ei ole Suomen tullissa törmätty, kertoo tulliylitarkastaja Anne Pullinen.



Jos tuontiyrityksiä ilmenisi, tulli tekisi ensin tavaranpidättämisen. Sen jälkeen selvitettäisiin, onko aihetta aloittaa esitutkinta.



Rikosnimikkeenä voisi tällöin olla sukupuolisiveyttä loukkaava materiaali.



Tulli sai seksinukkejen tuontiyrityksiin liittyvän vihjeen joulukuussa Suomessa toimivalta huolinta-alan toimijalta.



Vihjeen perusteella Tulli on tarkentanut valvontaohjeistustaan ja tehnyt joulukuusta lähtien kohdennettua tavaravalvontaa tämänkaltaisiin tavaralähetyksiin.



Norjan tulli viestitti viime viikolla takavarikoineensa lapsia muistuttavia seksinukkeja.



Suomen tullin tekemän kohdennetun tavaravalvonnan tarkoituksena on varmistaa, ettei Suomeen päädy tavaroita, jotka ovat hengelle tai terveydelle vaarallisia tai jotka saattavat esimerkiksi madaltaa kynnystä tehdä rikoksia.



Seksinukkejen maahantuonti Suomeen ei sinänsä ole kiellettyä tai luvanvaraista.