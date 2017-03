Seksi on puskuri suruille – hyvä rakkauselämä edistää ihmisen hyvinvointia

Hyvää rakkauselämää kannattaa vaalia, sillä se edistää ihmisen hyvinvointia, toteaa psykologi ja parisuhdeterapeutti Leena Helelä-Alhopuro Terveystalosta.



– Hyvinvoiva parisuhde, jossa on hellyyttä, läheisyyttä ja seksiä, toimii puskurina arjen murheille. Pitkään huonossa parisuhteessa elävä ihminen on stressitilassa, ja riski sairastua esimerkiksi masennukseen kasvaa, hän sanoo.

Helelä-Alhopuro kannustaakin pariskuntia puhumaan toiveistaan ja tarpeistaan. Hänen mukaansa puhumista auttaa, jos osapuolet tuntevat olonsa parisuhteessa turvallisiksi.



– Jos kommunikaatio arjessa toimii ja kummankin tarpeille ja näkökulmille on tilaa, myös seksuaalisten toiveiden ilmaiseminen ja niiden kysyminen toiselta on kenties helpompaa.



Toisen lisäksi on hyvä tutustua omiin mielihyvän lähteisiin ja pohtia, onko seksuaalisuus itselle kenties tabu.



– Kannattaa esittää itselle kysymys, onko mielessä oleva asia sellainen, mikä itsestä tuntuisi hyvältä kuulla. Toivoisinko, että itselleni puhuttaisiin rehellisesti, jos joku asia ei ole tuntunut hyvältä? Aika useinhan meitä loukkaa se, jos meille ei puhuta avoimesti.

Seksistä puhumista voi myös opetella ja kysyä toiselta, miten hän toivoisi asioita ilmaistavan. Lisäksi kannattaa miettiä, mikä voisi elvyttää tunnesuhdetta ja fyysistä kosketusta.



– Voisiko oman kumppanin kanssa esimerkiksi lähteä ”treffeille” eli kohdata ja keskittyä toisiinsa jossain muussa olotilassa kuin kotona? Illan hyvä rakastelu voi alkaa aamun hymystä.