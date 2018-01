Kannabista on aivan turha mainita yhdessä noiden listattujen myrkkyjen eli alkoholin ja lääketeollisuuden lääkekemikaalien kanssa.

Kaikista mahdollisista aineista se on juurikin kannabis joka on vähiten vaarallinen edes liikenteessä. Juu ei pidä lähteä auton rattiin pössyjen jälkeen, mutta jos joku todellakin on niin tyhmä (kannabishan ei sentään tyhmyyttä paranna vaikka ihmeaine onkin) että liikenteeseen lähtee, niin kannabiskuski ei aja koskaan kovempaa kuin 30-40kmh. Se kun kuuluu kannabiksen luonteeseen, että juuri koskaan ei lähdetä edes liikkeelle saati auton rattiin. Ja jos liikkeelle lähdetään, niin aina edetään hyvin hyvin rauhallisesti. Joku voi joskus tutkia miksi näin on, mutta näin on.