Sebastian Tynkkynen iloitsee: Some-kanavat käyvät kuumana Halla-ahon videosta

Perussuomalaisten entinen varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen pitää Jussi Halla-ahon ilmoittautumista videolla puheenjohtajakisaan erittäin onnistuneena vetona.



– Halla-ahon myötä perussuomalaisista voi tulla todellinen some-puolue. Toivon, että puolueen tuleva puheenjohtaja on taitava viestinnässä, vaippavideolla pakkoruotsia vastaan taistellut Tynkkynen sanoo.



Hän piti Halla-ahon puhetta retorisesti taitavana ja Youtube-videota viestintäkanavana onnistuneena.



– Nyt hän sai sanoa viestinsä keskeyttämättä ääneen. Some-kanavat käyvät kuumina ja meemejä tulee valtava määrä. Tämä on tosi positiivinen juttu, Tynkkynen naurahtaa.



Tynkkysen mielestä Halla-aho käsitteli Sampo Terhoa nykyisen puolue-eliitin toive-ehdokkaana hillitysti verrattuna siihen, kuinka voimakkaasti puolue-eliitti alleviivasi Sampo Terhoa sen ehdokkaana viikko sitten.



– Perussuomalaisten kenttä tiedetään hyvin omapäiseksi. Jos meille sanotaan, ketä pitää äänestää, se on aina vähän huono viesti, Tynkkynen sanoo.



Hänestä puheenjohtajakisasta ei ole tulossa henkilökemiakisa, sillä molemmat pääehdokkaat arvostavat toisiaan.



– Tulee asiakeskeinen kisa, jossa kilpaillaan siitä, kuka on maahanmuuttokriittisin ja kuinka pitkälle voidaan EU-linjauksissa mennä siihen suuntaan, että EU:sta voidaan jopa lähteä ulos, Tynkkynen sanoo.