"Se tekisi maailmasta kolkon" – ihmisten auttamisen kriminalisointi on kirkolle mahdoton ajatus

Ihmisten auttamisen kriminalisointi on kirkolle mahdoton ajatus, sanoo Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherra, Helsingin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki.

- Se on kirkolle mahdoton ajatus. Se tekisi maailmasta kolkon, ja ihmiset luokiteltaisiin kansalaisuutensa, vakaumuksensa tai suuntautumisensa takia jyviin ja akanoihin.

Hallituksen budjettiriihen muotoiluihin täsmennyksistä "laittoman maassa oleskelun edistämisen, esimerkiksi majoittamisen tai piilottelemisen, kriminalisointia koskevaan lainsäädäntöön" kirkko voi kuitenkin yhtyä, sanoo Rintamäki.

Hänen mielestään kirkon linjausta kaikkien auttamisesta on haluttu ymmärtää tai ainakin ymmärretty väärin. Kirkko ei piilottele ihmisiä.

- Esimerkiksi Helsingin seurakunnilla on hyvä viranomaisyhteys Helsingin poliisiin.

Hän ei myöskään usko, että kirkon periaate ja maallinen laki jatkossakaan törmäävät.

- Suomalainen lainsäädäntö pohjautuu kristilliseen etiikkaan. En usko, että Suomessa mennään sellaiseen, että ihmisten auttaminen kriminalisoitaisiin.

Aiemmin myös Lauttasaaren seurakunta tarjosi hätämajoitusta suomalaisille asunnottomille ja ulkomaalaistaustaisille paperittomille. Helsingin seurakuntien hätämajoitus on tällä hetkellä keskitetty Hermannin diakoniataloon. Noin puolet kävijöistä on suomalaissyntyisiä asunnottomia ja puolet ulkomaalaistaustaisia, enimmäkseen paperittomia.

Hätämajoituksen lisäksi kirkko Helsingissä auttaa paperittomia yksittäisten pyyntöjen perusteella. Ne käsittelee erillinen kirkkoturvaryhmä. Niitä tulee säännöllisesti. Apu on keskustelua ja neuvontaa. Ruoka ja peseytymismahdollisuus voidaan tarjota.

Apua ongelmien keskelle

Juha Rintamäki sanoo lapualaisen poliisin poikana ymmärtävänsä poliisin resurssien vahvistamisen. Hänen mielestään muurien rakentaminen ja yhteiskunnan sulkeminen ei ole kuitenkaan ratkaisu sisäisen turvallisuuden ongelmiin.

Rintamäen mielestä ihmisiä pitäisi auttaa siellä, missä he ovat. Hän perää lisää kehitysapua ja kiintiöpakolaisten määrän nostoa.

- Kävin itse vasta pakolaisleirillä Jordaniassa, mihin on tullut Syyriasta 1,5 miljoonaa pakolaista. Leirien ulkopuolella heistä on 85 prosenttia. Jordaniassa syyrialaisista pakolaislapsista 130 000 on tällä hetkellä leirien ulkopuolella ja vailla koulutusta. Toteutuuko näiden ihmisten auttaminen sillä, että Euroopassa rakennetaan rajat ja kuvitellaan, että siten inhimillinen hätä ei jatkossa meitä kosketa?

Lauttasaaren seurakunta aloitti turvapaikanhakijoiden hätämajoittamisen ensimmäisten joukossa syksyllä 2015. Sen jälkeen alueen asukkaat perustivat Refuhome-yhdistyksen, joka on Rintamäen mukaan työllistänyt satoja turvapaikanhakijoita.