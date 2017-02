Se käy nyt selväksi – jos Rinne johtaa maata, tes-perusteisuus ja tes-korotukset säilyvät

Lännen Media pyysi SDP:n johdossa jatkokautta haluavaa Antti Rinnettä vastaamaan 12:een tiukkaan kysymykseen.



Vastauksista käy muun muassa ilmi, että valtaan päästessään Rinne puolustaisi tes-perusteisten palkankorotusten säilyttämistä Suomessa.



1. Kuka on poliittinen esikuvasi ja miksi?



Rafael Paasio oli johtajana jämäkkä mutta samalla inhimillinen. Hän ymmärsi hyvinvointivaltion merkityksen sekä sivistyksen että ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Ulkomaisista johtajista olen aina ihaillut erityisesti Olof Palmea. Hänen poliittinen perintönsä elää voimakkaasti Pohjoismaissa vielä tänä päivänäkin. Politiikka on tahdon asia.



2. Mitä sanoisit Donald Trumpille hänen politiikastaan, jos tapaisit hänet?



Muistuttaisin presidentti Trumpia Yhdysvaltojen keskeisestä roolista maailmanpolitiikassa ja niistä sopimuksista, joihin Yhdysvallat on muiden valtioiden kanssa sitoutunut. Käyttäisin tilaisuuden hyödykseni keskustelemalla presidentti Trumpin kanssa mm. ihmisoikeuksista, kauppapolitiikasta sekä puolustusyhteistyöstä. Sanoisin hänelle, että ilmastonmuutos on todellisuutta. Sen torjumiseksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä Pariisin sopimuksen pohjalta. Tästä ei voi livetä. Toivoisin häneltä myös malttia suhteessa edeltäjänsä tekemien päätösten perumiseen. Presidentti Obaman kauden terveydenhuoltoreformit ovat mahdollistaneet 20 miljoonalle Yhdysvaltojen kansalaiselle pääsyn sairausvakuutusten piiriin. Heitä ei voi jättää oman onnensa nojaan. Lopuksi sanoisin hänelle, että on epäoikeudenmukainen, väärä teko evätä etnisen, uskonnollisen taustan perusteella maahantulo seitsemästä islam-enemmistöisestä maasta ja muistuttaisin, että Yhdysvallat on rakennettu siirtolaisuuden varaan.



3. Voitko hyväksyä sosiaaliturvassa osittaiseen perustuloon siirtymisen?



SDP ei kannata perustuloon siirtymistä. Haluamme, että sosiaaliturva huomioi jatkossakin ihmisten erilaiset elämäntilanteet. SDP:n lähtökohta sosiaaliturvan uudistamiseksi on se, että kun verorahoilla maksetaan sosiaaliturvaa, niin siihen pitää olla jokin syy. Näiden rinnalla tarvitaan hyvät, toimivat palvelut. Pitkäaikaistyötön ei välttämättä kykene yksin työtä löytämään. Demarinuorten yleisturva on hyvä pohja rakentaa uutta sosiaaliturvaa. SDP:llä on oma uudistustyö asian suhteen nyt käynnissä.



4. Keskusta vai kokoomus?



SDP on tehnyt hallitusyhteistyötä Suomen kehittämiseksi sekä kokoomuksen että keskustan kanssa. Keskustan kanssa SDP on löytänyt yhteisymmärryksen ihmisten arjen kannalta tärkeistä asioista kuten sosiaaliturvasta ja julkisista palveluista. Monet niistä hyvistä rakenteista, jotka vielä tänä päivänä tekevät Suomesta yhden maailman moderneimmista valtioista, on aikoinaan rakennettu keskustan edeltäjän maalaisliiton ja SDP:n yhteistyön tuloksena. Kokoomuksen kanssa SDP on tehnyt paljon uudistuksia kaupunki- sekä elinkeinopolitiikassa. Stubbin hallitus käynnisti monia merkittäviä liikennehankkeita, joiden vaikutus näkyy nyt kansantaloudessamme lievänä kasvuna. SDP on valmis hallitusyhteistyöhön sekä kokoomuksen että keskustan kanssa. Vaalitulos ja sen pohjalta neuvoteltava hallitusohjelma kuitenkin ratkaisevat. On täysin selvää, että SDP menee hallitukseen vain kansan vahvalla tuella ja sellaisella ohjelmalla, jossa on selkeä sosialidemokraattien kädenjälki. Suomen suunnan on muututtava vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen. Nykytiellä ei voida jatkaa.



5. Onko yleisten tes-perusteisten palkankorotusten aikakausi päättynyt Suomessa?



Suomalaisella ammattiyhdistysliikkeellä on ollut ja on edelleen keskeinen rooli sekä yhteiskunnan kehittäjänä että työntekijöiden edunvalvojana. Tämä on SDP:lle itsestään selvää. Vastustimme hallituksen aikeita leikata tuhansia euroja työntekijöiden palkoista pakkolakien muodossa.



Paikallisen sopimisen edistäminen on hyvä asia, kun se tapahtuu työehtosopimusten sisällä. Työehtosopimusten on kuitenkin jatkossakin säilyttävä perälautana minimipalkoille ja -työehdoille. TES-korotukset ovat hyvä tapa parantaa varsinkin pienituloisten palkansaajien asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa sekä huomioida tuottavuuden kasvu palkanmuodostuksessa.



6. Jos olisit eläinhahmo, minkä eläinhahmon itsellesi valitsisit ja miksi?



Karhu. Kuvien perusteella voi päätellä miksi.



7. Enemmän EU:ta vai vähemmän EU:ta?



Parempaa EU:ta. EU on estänyt eurooppalaisten valtioiden ristiriitatilanteita sotien jälkeen. Ylläpitänyt rauhaa. Tämä perusta on muistettava aina, kun puhutaan EU:sta. Viime vuosina, johtuen globaalista finanssikriisistä ja eurovaltioiden ongelmista, on keskitytty paljon talouskriisin hoitoon. Liian tiukka talouskuri vaikutuksineen on vähentänyt kansalaisten luottamusta yhteisten asioiden hoitoon EU-tasolla. Parempaa Eurooppaa tarkoittaa keskittymistä enemmän kansalaisten arjen kannalta elämää parantaviin asioihin ja esimerkiksi yhteisiin pelisääntöihin ja niiden noudattamiseen pakolaiskriisin ratkaisemissa.



8. Luopuisitko Sdp:n puheenjohtajuudesta, jos puolue jäisi seuraavien eduskuntavaalien jälkeen oppositioon?



Ensin pitää tulla valituksi Lahdessa SDP:n puheenjohtajaksi. Sen jälkeen pitää voittaa vaaleja ja saada 2019 eduskuntavaalien jälkeen ohjelma, jonka SDP voi hyväksyä.



9. Miksi olisit erinomainen pääministeri?



Pääministerin kuuluu johtaa hallitusta kuuntelevalla mutta jämäkällä otteella. Olen johdonmukainen, jämäkkä tarvittaessa, kuunteleva ja erilaisia näkemyksiä yhteen sovittava johtaja.



10. Olisiko RKP:lle paikkaa hallituksessasi?



Mitään periaatteellista estettä sille ei ole.



11. Lisäisitkö ministerien määrää nykyisestä?



Lisäisin. Nykyisellä kokoonpanolla ministereillä on aivan liian iso työtaakka. Tämä on alkanut näkyä ministereiden työn jäljessä. Huonosti valmisteltuja ja perusteltuja päätöksiä tuodaan eduskuntaan liukuhihnalta. Heikon valmistelun korjaaminen ei voi olla eduskunnan vastuulla.



12. Salainen paheesi?



En voi vastustaa tuoreita, vastaleivottuja sokerimunkkeja.



Bonuskysymykset:



Vahvuutesi (nimeä kolme):



Älykäs, nopea oppimaan ja luotettava.



Heikkoutesi (paljasta yksi):



Valmista pitää tulla liian nopeasti. Tätä heikkoutta olen joutunut koulimaan sekä aikaisemmissa että nykyisissä tehtävissäni.