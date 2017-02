Sdp:ssä uusi käänne: Krista Kiuru ei haasta Lindtmania – ryhmäjohtaja valitaan yksimielisesti

Kansanedustaja Krista Kiuru kertoo Lännen Medialle, että hän ei ole keskiviikkona käytettävissä sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävään.



Sdp:n eduskuntaryhmä kokoontuu aamupäivällä kokoukseen, jossa ryhmäjohtaja valitaan. Nykyinen ryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on kertonut LM:lle olevansa käytettävissä jatkokaudelle.



Kiurun arvioitiin olevan myös käytettävissä tehtävään, jolloin eduskuntaryhmässä olisi ollut edessä tiukaksi veikattu äänestys. Julkisuudessa on spekuloitu Kiurun ja Lindtmanin välisellä kilpailulla.



– Tämä on puoluekokousviikko. Nyt pitää antaa puoluekokousrauha sdp:lle tehdä henkilövalinnat ja linjata toimintaa tulevaisuuteen. Vaikka monia pyyntöjä on tullut, minusta eduskuntaryhmän johtoa ei tule nyt ryhtyä muuttamaan. Puolueen jatkuvuuden, vakauden ja toimintakyvyn kannalta tulee pyrkiä yksimielisyyteen ja yhteistyöhön, Kiuru perustelee ratkaisuaan.



Sen sijaan satakuntalainen Kiuru pyrkii ensi viikonloppuna Lahdessa sdp:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.



– Halusin jäädä pois puolueen varapuheenjohtajan paikalta, koska koen, että puolueen uusiutumiseksi johtoon tarvitaan myös uusia tuoreita ihmisiä tuomaan raikkaita tuulia. Olen kokenut, että luontevinta on tavoitella puoluevaltuuston puheenjohtajuutta, Kiuru kertoo.



Ratkaisu ei sulje pois mahdollisuutta, etteikö Kiuru tulevaisuudessa voisi olla käytettävissä eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävään.



Puoluevaltuuston puheenjohtajan paikka on myös merkittävä, koska puoluevaltuusto on sdp:n ylin päätöselin puoluekokouksien välillä. Valtuusto päättää muodollisesti vaalien jälkeen sdp:n osallistumisesta hallitukseen. Nyt puheenjohtajana toimii entinen ministeri Tarja Filatov.



– Satakuntalaiset toivoivat, että asettuisin ehdolle. Puoluevaltuuston toiminnan kehittämisessä on paljon tehtävää. Haluaisin, että jäsenet ja puoluevaltuutetut olisivat paljon vahvemmin mukana sdp:n linjanmuodostuksessa. Lisäksi puoluevaltuusto toimii viimeisenä lukkona ja pakkina taaten työrauhan puoluejohdolle, Kiuru arvioi.