SDP:n Rinne: Uudet vaalit vielä aika kaukana - vihreistä ja vasemmistoliitosta väläytellään ennenaikaisia vaaleja

Perussuomalaisten tuoreen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon linjapuhe ei SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mielestä hälventänyt epäluuloja puolueen arvoja kohtaan.

Toisin kuin muut oppositiopuolueiden johtajat, Rinne ei suoraan ilmoittanut intoaan uusiin vaaleihin. Hän odottaa mielenkiinnolla keskustan ja kokoomuksen ratkaisua hallitusyhteistyön jatkamisen suhteen.

- Nyt on arvioitava, mikä on kokoomuksen ja keskustan näkemys siitä, että voiko Halla-ahon ja valitun puheenjohtajiston johdolla perussuomalaisten kanssa tehdä yhteistyötä hallituksessa. Onko niin, että ollaan edelleen kuin yhtä puoluetta, niin kuin (Juha) Sipilä, (Timo) Soini ja (Alexander) Stubb silloin aikanaan totesivat, Rinne pohti STT:lle.

- Jos Halla-ahon puheet johtavat siihen, että on mahdotonta jatkaa yhteistyötä, niin sitten se menee perustuslain mukaan. Uudet vaalit ovat vielä tässä tilanteessa aika kaukana.

Rinne kritisoi Halla-ahon puhetta siitä, ettei se valaissut lainkaan puheenjohtajan ajatuksia eriarvoisuuden poistamisesta, työmarkkinoiden kehittämisestä, talouspolitiikan linjasta tai sote-uudistuksesta.

- Hän keskittyi vain maahanmuuton kritiikkiin ja Euroopan unionin kritiikkiin. Se ei hälventänyt millään lailla epäilyksiä ja epäluuloja tätä arvopohjaista politiikkaa kohtaan, Rinne sanoi.

- Soini puhui eilen omassa puheessaan jakamattomasta ihmisarvosta ja inhimillisyydestä. Tässä puheessa ei kyllä näihin viittaavia tekijöitä laisinkaan ollut, päinvastoin.

Rinteen mielestä puhe pikemminkin herätti isoja epäilyksiä, kun ottaa huomioon Halla-ahon ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valitun Teuvo Hakkaraisen historian.

Perussuomalaisten puoluekokous valitsi lauantaina uuden puheenjohtajiston, joka edustaa maahanmuuttovastaista linjaa. Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon vanavedessä varapuheenjohtajiksi valittiin Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen ja Juho Eerola.

"Vaikea nähdä hallitusyhteistyön onnistuvan"

Oppositiopuolue RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson pitää hallitusyhteistyön jatkumista nykyisellä triolla epätodennäköisenä.

- Minun on vaikea nähdä, että hallitusyhteistyö voisi onnistua kovinkaan pitkäksi aikaa eteenpäin, Henriksson sanoo.

- On mielestäni aivan selvää, että se arvopohja, joka tässä Halla-ahon johtamassa puolueessa on edustettuna puheenjohtajistossa, eroaa merkittävällä tavalla siitä, mikä on ollut Timo Soinin johtaman puolueen arvomaailma, Henriksson jatkaa.

RKP:n puheenjohtajan mukaan pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ovat erittäin haasteellisen paikan edessä. Samalla kannalla on vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö. Hänen mukaansa Suomessa on nyt hallituspuolue, joka sanoutuu irti Suomen pitkään ajamasta tasa-arvosta, suvaitsevaisuudesta ja inhimillisyydestä.

- Uskon, että pääministeri Sipilä ja valtiovarainministeri Orpo miettivät nyt tarkasti, pystyvätkö he luopumaan omasta tasa-arvon ja liberaalin demokratian arvopohjastaan, Niinistö sanoo.

Uuden hallituksen muodostaminen olisi vaikeaa

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitää myös hallituksen jatkokeskusteluja pohjimmiltaan keskustan ja kokoomuksen arvopuntarina. Halla-aho on ilmaissut, että hänelle riittää hallitusohjelman noudattaminen. Anderssonin mukaan Halla-aholla on kuitenkin hallituskumppaneitaan tiukempi tulkinta nykyisestä hallitusohjelmasta esimerkiksi perheenyhdistämislinjauksissa.

- Tämä tarkoittaa sitä, että Halla-aho haluaa käydä sisällöllisiä neuvotteluja hallituksen linjasta, Andersson uskoo.

Jos hallitus ei nykykokoonpanollaan pystyisi jatkamaan, ei Andersson myöskään usko, että uusi hallituskokoonpano saataisiin kasaan ilman myönnytyksiä esimerkiksi sote-uudistuksessa. Hän pitää hallitusneuvotteluja oman puolueensa osalta poissuljettuina.

- Hallitusyhteistyö voisi olla ajankohtainen vasta uusien vaalien kautta. Meillä ei ole edellytyksiä päästä yhteisymmärrykseen tämän hallituskokoonpanon kanssa.

Vihreiden Niinistö pitää niin ikään epätodennäköisenä, että Suomeen saataisiin keskustelemalla vakaa enemmistöhallitus, jos nykykokoonpanolla ei jatketa. Parhaana vaihtoehtona Niinistö pitää uusia vaaleja.

- Puolueiden linjat ja kannatus ovat kahdessa vuodessa muuttuneet niin paljon, että olisi reilua, avointa ja kansanvaltaista mitata puolueiden kannatus kansanvaaleissa, Niinistö sanoo.

Huonoimpana vaihtoehtona Niinistö pitäisi "toimintakyvyttömän ja epävakaan" hallituksen kasaamista nykyisen raunioille.

"RKP ei ole perussuomalaisten korvike"

RKP puolestaan olisi valmis neuvottelemaan uudesta hallituspohjasta, sanoo puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. Ei kuitenkaan hinnalla millä hyvänsä.

- Ei voi myöskään olla kyse siitä, että tulisimme perussuomalaisten korvikkeeksi hallitukseen samalla ohjelmalla, vaan silloin puhutaan uudesta pohjasta ja silloin ohjelmaakin pitää muuttaa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo niin ikään, että asialista ja hallituksen linja määrittää puolueen paikan.

- Jos tulee vaalit tai joku muu ratkaisuvaihtoehto, niin aina keskustellaan hallitusohjelmasta, Essayah toteaa.