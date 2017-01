SDP:n puheenjohtajaehdokas: ”Suomen hallitus on impivaaralainen smurffi”

Sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajaehdokkaat Antti Rinne, Timo Harakka sekä Tytti Tuppurainen kohtasivat keskustelutilaisuudessa Tampereen työväentalolla keskiviikkoiltana.



Lännen Median tuoreimman kyselyn mukaan 58,5 prosenttia puoluekokousedustajista kannattaa Rinnettä, 27,3 prosenttia Harakkaa ja 14,2 Tuppuraista. Kyselyyn vastasi 500 edustajasta 267, joista 253 nimesi ehdokkaansa. Mahdollisuus puheenjohtajavaalin toiseen kierrokseen siis kasvaa.



Aiempaan tapaansa Harakka pyrki pariin otteeseen sangen terävästi haastamaan istuvaa puheenjohtajaa.



– Suomen nykyinen hallitus on kansainvälisessä politiikassa täysi kääpiö, impivaaralainen smurffi. On sdp:n historiallinen tehtävä ottaa jälleen johtajuus kansainvälisessä politiikassa. Ikävää, että puolueen puheenjohtaja ei ole kolmeen vuoteen pitänyt asiasta linjapuhetta, Harakka sanaili.



Rinne iski takaisin toteamalla, että linjapuheiden sijaan hän on tehnyt tekoja, esimerkiksi taistellut EU:n finanssikriisin ratkaisun puolesta.



Natoon varovainen kanta



Nato-kysymykseen kolmikko suhtautuu varovasti. Lännen Median kyselyssä kaksi kolmasosaa demarien kenttäväestä torjui sotilasliiton, vaikka Ruotsi siihen liittyisikin.



– Maailmantilanne muuttuu koko ajan. Tässä tilanteessa vastaus on että ei, linjasi istuva puheenjohtaja Rinne.



Rinteen mukaan Ruotsikaan ei ole hakeutumassa Natoon kovin nopeasti.



Harakan mukaan Nato ei Yhdysvaltain tulevan hallinnon alaisuudessa edes ota uusia jäseniä.



– Olen ollut toimittaja 30 vuotta, ja tämä tiedotusvälineiden Nato-intoilu...Suomen kansa ei voi sanoa tarpeeksi selvästi sanoa, että meidän ei tule liittyä Natoon.



Tuppurainen korosti, että Nato ei saa olla ideologinen kysymys.



– Suomi tekee kaikissa tilanteissa ulkopoliittiset ratkaisunsa itse. Jos Ruotsi liittyy, meidänkin pitää harkita asiaa.