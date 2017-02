SDP:n puheenjohtaja uskoo, että työpaikkoja voi synnyttää myös kasvukeskusten ulkopuolelle

- Minä en halua nähdä sellaista Suomea, jossa asutaan isoissa keskuksissa, ilman että maakunnissa on ihmisillä mitään elämän edellytyksiä.

Äänessä ei ole kukaan keskustalainen vaan SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Hän ilmoitti jo puoluekokouksen linjapuheessaan, että korkean teknologian ja arvonlisäyksen työpaikkoja täytyy synnyttää myös kasvukeskusten ulkopuolelle.

Valtion ja kuntien roolista työpaikkojen synnyttäjänä Rinne on suhteellisen eri linjoilla esimerkiksi kokoomuksen Petteri Orpon ja vihreiden Ville Niinistön kanssa. Orpo sanoi vastaavassa STT:n kuntavaalihaastattelussa, että aluepolitiikalla kannettu vesi ei pysy kaivossa. Niinistö suhtautui varauksellisesti kuntien mahdollisuuksiin valita voittavia yrityksiä.

Rinne taas puhuu erityisesti kasvualueista, joilla on suurempien kasvukeskusten lisäksi mahdollisuuksia. Hän ottaa esimerkiksi Kuopion ja Siilinjärven kasvukeskuksen, jonka lähellä on kasvualueita. Varkaus on saanut investointeja ja Iisalmeen metsäkoneiden kokoonpanorakentaminen on tuonut konepajateollisuutta, Rinne luettelee esimerkkejä.

- Täytyy kyetä aluepoliittisiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat säällisen asumisen joka puolella, Rinne sanoo.

Kunnilla elinkeinorooli

Valtakunnanpolitiikassa SDP haluaisi laittaa liikkeelle infrahankkeita, joita olisivat esimerkiksi pohjoinen datakaapeli Aasiaan tai Jäämeren radan rakentaminen. Rinteen mukaan ratahanke tuottaisi kasvua Helsingistä Jäämerelle asti. Myös kunnissa julkinen sektori voi Rinteen mukaan yhdessä yritysten kanssa synnyttää elinvoimaa.

Kysyttäessä Rinne kuitenkaan ei sano olevansa lähellä keskustan ajattelua.

- Jos mietin tämän hallituksen politiikkaa, en löydä alue-, metropoli- tai kasvukeskuspolitiikkaa. On vaikea määritellä keskustan tai kokoomuksen ajattelua suhteessa SDP:n ajatteluun, Rinne sanoo.

Rinne sanoo olevansa erityisesti huolissaan asuntojen arvon romahtamisesta tyhjenevillä alueilla, kun suuriin kaupunkeihin muuttavat nuoret eivät ikinä muuta takaisin.

- Jo nyt ei tarvitse mennä kovin kauas Kehä III:n ulkopuolelle, että asunto-osakeyhtiöt eivät saa peruskorjaukseen lainoja, kun heikoksi arvioidun kasvun takia ei voida lainoittaa, Rinne sanoo.

Samalla Rinne korostaa, ettei kaupungistumista pidä hidastaa kaupunkien rakentamista rajoittamalla.

- Ei talouskasvua tuottavien muuttajien tarvitse epämääräisesti asua kalliilla, vaan ihmisille pitää rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja.

Hallituksen leikkauksia vastaan

Rinne sanoo huhtikuun kuntavaalien tärkeimmiksi aiheiksi koulutuksen, sivistyksen, maankäytön ja kuntien elinvoiman rakentamisen. SDP aikoo vastustaa hallituksen koulutusleikkauksia kunnissa.

- Mahdollisimman monessa kunnassa lapsen oikeus subjektiiviseen päivähoitoon ja ryhmäkokojen kasvattamisen estäminen, Rinne toistaa.

Rinteen mukaan päivähoito kuuluu myös työttömien lapsille, jotta kukaan ei syrjäytyisi. Pitkän aikavälin tavoitteena SDP:llä on varhaiskasvatuksen maksuttomuus.

Rinne korostaa valittavien valtuustojen roolia sosiaali- ja terveydenhuollon parissa, vaikka sote- ja maakuntauudistuksen on määrä vähentää kuntavaaleissa valittujen valtaa.

- Vaaleissa valitut päättävät sote-asioista pari vuotta, joten on tärkeää miten asiat hoidetaan tässä välissä.