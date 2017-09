SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen laittaa itsensä likoon Halosen hengessä

Kun Tuula Haatainen julkisti tavoittelevansa SDP:n presidenttiehdokkuutta, hän linjasi itsensä Lännen Median haastattelussa lähelle presidentti Tarja Halosen ulkopolitiikkaa. Maailmantilanne huutaa Haataisen mielestä arvojohtajuutta ja kantaaottavaa presidenttiä.

SDP:n jäsenäänestyksen perusteella Haatainen valittiin lauantaina puolueensa presidenttiehdokkaaksi.

Halosen perinnöstä hän allekirjoittaa esimerkiksi kestävän kehityksen painottamisen, ympäristökysymykset, globaalin eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämistä sekä Suomen aktiivisen toimijuuden kansainvälisillä foorumeilla. Nato-oven hän on halunnut jättää raolleen.

Hän totesi puolueen jäsenvaaliin ehdolle lähtiessään, että itsensä pitää laittaa likoon, sillä maailma ei muutu kuin toimimalla. Haatainen laittoi itsensä likoon myös vuonna 2012, jolloin kamppaili presidenttiehdokkuudesta Paavo Lipposen kanssa. Hän jäi silloin puolueensa esivaalissa toiseksi 22 prosentin kannatuksella.

Vuonna 1960 syntyneen tuusniemeläistytön elämään vaikutti suuresti äidin sairastuminen keuhkotuberkuloosiin. Haatainen kertonut, että silloin, jo alle kouluikäisenä, alkoi hänen kasvunsa kohti vastuunkantamista ja kiinnostusta yhteiskunnallisista asioista. Hän kouluttautui äitinsä tavoin sairaanhoitajaksi ja sen jälkeen valtiotieteen maisteriksi.

Haataisen työuran alku on 1980-luvun lopulla tutkimusapulaisena sekä Kriminaalihuoltoyhdistyksessä että Kelan sosiaaliturvan tutkimuslaitoksessa. Vuodesta 2012 alkaen Haatainen on ollut Kuntaliiton varatoimitusjohtaja. Ennen Kuntaliiton pestiä hän toimi Helsingin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajana vuodesta 2007.

Helsingin vaalipiiriä edustava Haatainen on toiminut kansanedustajana vuosina 1996-2007 ja uudelleen vuodesta 2015 alkaen. Haatainen on nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja ja vaikuttaa myös Alkon hallintoneuvostossa.

Haataiselle karttui ministerikokemusta vuosina 2003-2007, kun hän toimi opetusministerinä ja sosiaali- ja terveysministerinä Jäätteenmäen ja Vanhasen hallituksissa.

Viime kevään kuntavaaleissa Haatainen valittiin Helsingin kaupunginvaltuustoon. Äänisaalis oli demarien suurin ja kaupungin kolmanneksi suurin kokoomuksen Jan Vapaavuoren ja vihreiden Anni Sinnemäen jälkeen.

Haataisen tie politiikkaan kulki järjestöjen kautta. Helsingin yliopiston opiskelija-aktiivina hän toimi HYY:n edustajistossa Vuosina 1989–1996 Haatainen oli Sosialidemokraattisten naisten pääsihteeri.

Hän on ollut useiden kansalaisjärjestöjen johtotehtävissä. Hän on toiminut mm. Kirkon ulkomaan avun hallituksessa, YK-liiton varapuheenjohtajana, syöpään sairastuneiden lasten järjestön puheenjohtajana. Tällä hetkellä hän on Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja.

Osuuskauppa-aatekin on tuttu, sillä Haatainen on toiminut myös Elannon ja HOK-Elannon edustajistossa 1999 alkaen.

Tuula Haatainen on naimisissa Työttömyysvakuutusrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäen kanssa, ja heillä on kaksi aikuista lasta. Hän harrastaa kansalaisjärjestötoiminnan lisäksi maratonjuoksua, lukemista ja kuvataiteita.