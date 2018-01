SDP:n piirijohtaja aktiivimallista: "En ole törmännyt aiemmin näin kovaan palautteeseen" - Rinne saa omilta myös moitteita

Piirijohtajien näkemykset eroavat siinä, oliko Rinne harkitsematon siteeratessaan saamansa palautteen niskalaukaus-vertausta.

- Olen ollut politiikassa 1990-luvun alusta asti, ja voin sanoa, että ihmisiltä saamani palaute aktiivimallista on ollut poikkeuksellisen rankkaa, kertoo SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtaja Anne Karjalainen.

Karjalaisen mukaan ihmiset ovat todella tyrmistyneitä ja vihaisia.

- Tämä on nyt ylittänyt kynnyksen. Kun pieniä asioita tehdään koko ajan, niin tämä on ollut se viimeinen niitti. Voin vain kuvitella, miten paljon puolueen puheenjohtajalle on tullut palautetta.

Puheenjohtaja Antti Rinne kertoi Aamulehden haastattelussa, että ihmisten mielestä hallitus on halunnut saada ihmiset polvilleen ja antaa heille niskalaukauksen. Rinne sai sosiaalisessa mediassa ryöpytyksen, koska osa ihmisistä piti mauttomana, että Rinne puhui niskalaukauksesta, vaikka kansalaiset olivat juuri sitä vertausta käyttäneetkin.

Karjalaisen mukaan puheenjohtaja Antti Rinne käyttää itse harkintaa, millä tavalla saamastaan palautteesta kertoo.

Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Roope Lehto ei ole törmännyt näin kovaan palautteeseen kuin aktiivimallista on saanut, vaikka on ollut piirin puheenjohtajana kahdeksan vuotta ja parikymmentä vuotta politiikassa.

- Viikonloppunakin kun oli jääkiekko-ottelu, niin sielläkin minulle puhuttiin tästä. Se on kuohuttanut ihmisiä. Aktiivimalli koetaan tosi epäoikeudenmukaisena, ihmisarvoon menevänä kyykyttämisenä ja turhana pompottamisena.

"Keskustelu haluttiin kääntää asiasta"

Lehdon mukaan Rinteen saamastaan palautteesta kertoma esimerkki, että sitä on verrattu niskalaukaukseen, kuvaa hyvin keskustelun henkeä.

- Kun minullekin on tullut puheluita, niin siellä on ollut ihan samaa viestiä. Siellä ruvettiin jo puhumaan asioista, joita ei pitäisi tässä yhteiskunnassa alkaa puhua. Että mitähän tässä pitäisi alkaa tehdä, kun ei meinaa mennä muuten perille. Kielen käyttö palautteissa on selkeästi koventunut. Antti halusi kertoa sen, mikä on tosi asia.

Lehdon mukaan Rinteen niskalaukaus-ilmaisusta sosiaalisessa mediassa metelin nostaneet ihmiset halusivat kääntää keskustelun Rinteeseen, itse asiasta pois.

Myös osa SDP:n kannattajista arvosteli Rinteen sanavalintaa. Lehdon mukaan puolueessa on ihmisiä, jotka huomasivat, että nyt on hyvä tilaisuus saada puheenjohtajan arvostelemisella itselle huomiota.

- Kohta aletaan sanoa, että puolue alkaa hajota sisältä ja keskitytään siihen. Tärkeintä on nyt puhua aktiivimallista ja analysoida sitä. Totta kai puolueettomasti pitää käydä läpi myös mahdolliset hyvät puolet, jos sellaisia löytyy.

Satakunnan piirin puheenjohtajan Harri Lehtosen mukaan Rinne olisi voinut pehmentää sanomaansa.

- Kansalaiset antavat joskus kovaakin palautetta. Meillä päättäjillä pitää olla tilannetaju osata tuoda asiat fiksummin esille.

Lehtosen mielestä niskalaukaus-termi oli raaka etenkin nyt, kun kansalaissodasta on 100 vuotta ja "Täällä pohjantähden alla" on juuri tullut televisiosta.

Satakuntalaisetkin ovat antaneet palautetta aktiivimallista, että se kohtelee ihmisiä väärin, koska sama sapluuna ei sovellu kaikkiin työttömiin ja työnhakijoihin.

- On ollut ärhäkämpää kommenttia, mutta myös rauhallista analyyttista palautetta. Ehkä satakuntalainen mentaliteetti on enemmän sitä, että jupistaan saunan takana. Ihan kapinahenkeä ei ole ollut, selvää kritiikkiä toki.

Omat ja lähipiirin kokemukset vaikuttavat

Pirkanmaan Lehdon mukaan kansalaisaloitteet ja muut reagoinnit viestivät siitä, että nyt halutaan keskustella ja saada muutoksia huonona pidettyyn aktiivimalliin.

- Ei tämä mene ohi niin, että sanotaan, että tämä vain on näin. Hallituksen pitää ottaa palaute tosissaan. On syytä palata keskustelemaan kokonaisuudesta.

Anne Karjalaisen mukaan ihmiset suhtautuvat asiaan tunteella, koska kokevat aktiivimallin niin henkilökohtaisesti.

- Monilla on omaa tai lähipiirin kokemusta työttömyydestä, lomautuksista ja pätkätöistä. Kun julkisuudessa puhutaan työttömyydestä, puhutaan sellaisella tavalla, että sitä ei tunnista. Kun ihminen katsoo omaa lähipiiriä, niin siellä on erilaisia tilanteita.

- Muutenkin työelämä koetaan niin, että se vie paljon voimavaroja ja koetaan osittain epäoikeudenmukaiseksi. Monen asian summa on saanut aikaan sen, että nyt tulee poikkeuksellisen kovaa palautetta.

Karjalainen muistuttaa, että eläminen, asuminen ja liikkuminen ovat kallista. Samaan aikaan kaikki eivät saa työtä tai se on pätkätyötä ja rahat eivät riitä.

- Ehkä tässä on taustalla isompi työelämän murros. Kaikki purkautuu nyt tässä yhdessä asiassa.

Satakunnan piirijohtajan Harri Lehtosen mukaan pitäisi istua yhteisen pöydän ääreen ja löytää parempi malli.