Sdp:n kehittämä trampoliini auttaisi ihmistä turvaverkon sisällä pomppimaan takaisin työelämään

SDP korottaisi veroja, jolloin työelämän imu loppuu. SOS:n menestyksen takana on hyvin pitkälti ollut verojen korottamattomuus. KiKy ja SoTe sekä budjettisäästöt ovat tietysti olleet myös tärkeitä tekijöitä. Tärkeintä on siis miettiä, miten ihmisiä saisi pois sosiaaliturvan piiristä seisomaan omilla jaloillaan. Sossu on se viimeinen hätävara. Eri luukut täytyy yhdistää. Se on päivänselvää. Sosiaalimenoja ja eläkkeitä pitää alentaa. Eläkemaksut ovat pitkällä tähtäimellä se suurin este yritysten työllistämiselle.