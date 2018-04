SDP:n kaksinkertainen ministeri Susanna Huovinen lähtee eduskunnasta

SDP:n kansanedustaja Susanna Huovinen aikoo jättää eduskunnan. Huovinen, 45, siirtyy Keski-Suomen ensi- ja turvakodin toiminnanjohtajaksi ja hakee vapautusta eduskuntatyöstä.

- Olen jo pitkään miettinyt omaa tilannettani ja tulevaisuuttani, ja kun harkintani päätyi siihen, että en enää asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa, oli luonnollista pohtia, mitä pitkän poliittisen uran jälkeen, Huovinen sanoo tiedotteessaan.

Huovinen on yksi pitkäaikaisimmista keskisuomalaisista kansanedustajista. Hänet valittiin eduskuntaan Keski-Suomen vaalipiiristä vuonna 1999.

Huovinen on toiminut kahteen otteeseen myös ministerinä. Hän oli Matti Vanhasen (kesk.) hallituksen liikenne- ja viestintäministeri 2005-2007 sekä Jyrki Kataisen (kok.) ja Alexander Stubbin (kok.) hallitusten peruspalveluministeri 2013-2015.

Huovinen oli myös SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja 2003-2005.

Blogissaan Huovinen kertoo päätökseensä vaikuttaneen myös politiikan valtava muutos kansanedustaja-aikanaan. Hänen mukaansa kansanedustajuus on alkanut olla yhä enemmän yksilöhommaa, jossa on harvoin mahdollisuuksia vapaamuotoiseen yhdessäoloon ja ajatusten vaihtoon. Sosiaalinen media on Huovisen mielestä kiihdyttänyt tätä kehitystä entisestään.

- Jokainen kiiruhtaa ymmärrettävästi oman aikataulunsa mukana eteenpäin, ja yhä vähemmän on vapaamuotoista, yhteistä keskustelua. Tämä on valitettavasti köyhdyttänyt poliitikkojen välistä taustakeskustelua, jolla voisi olla myönteistä vaikutusta myös laajempaan kansalaiskeskusteluun, Huovinen kirjoittaa.

- Viime vuosina olen kokenut vaikeaksi sen, että politiikkaan on tullut piirteitä, joista en pidä, ja joiden keskellä minun on välillä ollut raskasta päivittäin työskennellä. Tarkoitan nyt ihmisiä vähättelevää ja loukkaavaa puhetta, jopa suoranaista rasismia.

Huovinen sanoi myös, että poissaolo perheen luota on alkanut vaivata häntä yhä enemmän. Huovisen perhe on viettänyt pääosan viikosta perhe-elämää Jyväskylässä, kun Huovinen on ollut töissä Helsingissä.

"Yhteiskunnallisesti tärkeää työtä"

Huovinen toimi 2000-luvun alussa Keski-Suomen ensi- ja turvakodin johtokunnassa, ja myöhemmin hän oli Ensi- ja turvakotien liiton hallituksen varapuheenjohtajana.

- Niinpä tämä nyt avautunut paikka tuntui itselleni luonnolliselta jatkumolta. Haluan käyttää osaamistani ja verkostojani merkitykselliseen työhön.

Hän uskoo saavansa vapautuksen kansanedustajan työstään.

- Koen, että olen lähdössä tekemään yhteiskunnallisesti tärkeää työtä järjestösektorille. Vapautuksia on myönnetty tälläkin kaudella siirtymisiin henkilöstöltään pienempien organisaatioiden palvelukseen ja omaani lyhyemmällä eduskuntakokemuksella.

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin nykyinen toiminnanjohtaja jää eläkkeelle elokuun alussa.

Ensimmäisellä varasijalla Huovisen tilalle eduskuntaan on Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen.

